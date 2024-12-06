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Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов

Euronews 6 декабря, 2024 17:36

Мир 0 комментариев

Всего за два дня до второго тура президентских выборов в Румынии, в который вышли ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску и проевропейский, центристкий политик Елена Ласкони, Конституционный суд страны принял решение аннулировать результаты первого тура голосования.

Новую дату выборов должно назначить правительство.

Вердикт КС был оглашён после того, как ранее были обнародованы данные румынских спецслужб, согласно которым Россия пыталась вмешаться в избирательный процесс в Румынии, проводя агитационную антизападную кампанию в поддержку Джорджеску. В документах говорится, что российская сторона курировала "тысячи бот-аккаунтов в социальных сетях (таких, как TikTok и Telegram)", которые занимались продвижением этого кандидата.

В материалах также указывалось на, предположительно, незаконные операции при финансировании кампании Джорджеску, которого в самой Румынии считают пророссийским политиком.

24 ноября в первом туре голосования он неожиданно одержал победу с 22,9% голосов и вышел в решающий тур вместе с Еленой Ласкони из "Союза за спасение Румынии", которая набрала 19,8%. Президент должен был определиться на голосовании 8 декабря. Примечательно, что предвыборные соцопросы показывали иной расклад, в котором Джорджеску вовсе не входил в список фаворитов, у ступая пяти другим кандидатам.

Румыны удивили и удивились

После пересчёта бюллетеней, которого требовали от ЦИК, Конституционный суд даже успел утвердить эти результаты. Правда, вскоре Суд начал получать многочисленные жалобы и иски с требованием отменить их. На каком основании судьи приняли решение об аннурировании, пока не ясно.

Ласкони решительно осудила вердикт КС, назвав его “незаконным, аморальным и подрывающим саму суть демократии”.

“Мы должны уважать волю румынского народа. Нравится нам это или нет, но с юридической и легитимной точки зрения 9 миллионов граждан Румынии, как в стране, так и в диаспоре, своими голосами выразили своё предпочтение конкретному кандидату. Мы не можем игнорировать их волю!" - заявила она.

По ее словам, вопрос о вмешательстве России надо было решать после завершения выборов.

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