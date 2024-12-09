«Конкурсы-шмонкурсы. Только люди в дураках»: катание на льду обойдется рижанам в сотни тысяч евро

Политик пишет в социальной сети Facebook:

"Сегодня в городе на Эспланаде должен открыться каток. Событие хорошее. Праздничное. Вроде бы надо порадоваться. Но мешают знания. Знания того, что Рижская дума заключила контракт с "ABMxAVIAN" и которой будет заплачено за три сезона 649 731 евро. То есть по 216 577 евро за сезон, который по договору должен начинаться 1 декабря и заканчиваться 1 марта.

При этом в Таллине на центральный каток город выделил примерно 120 тысяч евро в этом году. Вильнюс, по моим данным, от 130 до 150. Оба - на фотографиях. К слову, оба катка там уже неделю как работают... А что у нас? А у нас и дороже, и открыть вовремя не могут. Но зато всё по закону. Конкурсы-шмонкурсы. Все дела. КНАБ носу не подточит.



Вот только люди всё равно в дураках остаются почему-то. Их обводят вокруг пальца арт-объектами за 165 000 евро, мусорниками за 1300 и примерам таким несть числа. Только за прошлые две недели, у меня ещё было два уточняющих депутатских запроса - о детской площадке на Ропажу за 143 000 евро и о новых скамейках у озера Бабелите за 150 000 евро.

Писал запросы, а сам думал - "ну не может же быть. Ну наверняка в публичное пространство ушла какая-то непроверенная информация." Будем ждать ответа и рождественского чуда.

Однако, если чуда не случится, то буду добиваться увольнения ВСЕХ, чьи подписи стоят под документами о подобных закупках. Это наглая безнаказанность осточертела," - заявляет Константин Чекушин.

Как сообщалось ранее, каток будет открыт до 1 марта следующего года. Желающие покататься по льду смогут пользоваться им на протяжении всего зимнего сезона, если, конечно, этому не помешают метеорологические условия. Отмечается, что те, кто придет со своими коньками, смогут кататься на льду бесплатно. На катке также будет работать прокат коньков и другого инвентаря для любителей зимней забавы.