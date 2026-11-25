По данным погранохраны, с начала 2026 года от незаконного пересечения границы были удержаны 13 035 человек. Это на 989 больше, чем за весь прошлый год, когда ведомство сообщило о 12 046 случаях.
Усиленный режим охраны латвийско-белорусской границы действует до конца года. Он охватывает Лудзу, Краславу, волости Лудзенского и Краславского краёв, Аугшдаугавский край, Даугавпилс и Каунатскую волость Резекненского края.
В 2024 году погранохрана сообщила о 5388 случаях, в 2023-м — о 13 863, в 2022-м — о 5286. По гуманитарным соображениям в 2025 году границу разрешили пересечь 31 человеку, в 2024-м — 26, в 2023-м — 428, а в 2022-м — 217.
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