Усиленный режим охраны латвийско-белорусской границы действует до конца года. Он охватывает Лудзу, Краславу, волости Лудзенского и Краславского краёв, Аугшдаугавский край, Даугавпилс и Каунатскую волость Резекненского края.

В 2024 году погранохрана сообщила о 5388 случаях, в 2023-м — о 13 863, в 2022-м — о 5286. По гуманитарным соображениям в 2025 году границу разрешили пересечь 31 человеку, в 2024-м — 26, в 2023-м — 428, а в 2022-м — 217.