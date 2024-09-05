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Компенсации получают не все онкобольные: кому не хватает?

© LETA 5 сентября, 2024 09:56

Новости Латвии 0 комментариев

Хотя смертность от онкологических заболеваний в целом снижается, они по-прежнему остаются второй основной причиной смерти жителей Латвии.

Государственное финансирование для скрининга онкологических заболеваний и оплаты медикаментов растет с каждым годом, но ситуация по-прежнему не радует, потому что помощь могут получить не все.

Об этом свидетельствует тот факт, что за семь месяцев этого года благотворительный портал "Ziedot.lv" получил 95 просьб о помощи от онкобольных, а сумма, необходимая для их лечения, составляет 2,6 млн евро.

В настоящее время Министерство здравоохранения ищет решения, как помочь тем, кто не соответствует условиям получения компенсируемых медикаментов - для этого может быть создан отдельный фонд, финансируемый за счет пожертвований госпредприятий. Однако Общество онкопациентов эту идею критикует, указывая на то, что в очередной раз ответственность перекладывается на плечи общественности.

С каждым годом выделяемые государством на лечение онкологических заболеваний средства растут, что позволяет компенсировать затраты на лекарства пациентам и в индивидуальном порядке, что уже происходит в 90% случаев.

Однако в стороне остаются те, кому на необходимые медикаменты требуется 500 000 евро и больше, заявил на заседании комиссии Сейма по здравоохранению парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский.

Он сообщил, что сумму индивидуальной компенсации планируется увеличить с 14 228 евро до 30 000 евро, хотя это и не универсальное решение, поскольку есть пациенты, которым для лечения требуется более крупные суммы, и существуют критерии, как они могут их получить.

Для тех пациентов, которые не подпадают под эти критерии, предлагается создать специальную комиссию и выделить для них отдельное финансирование. Одним из источников может стать часть доходов государственных предприятий, получающих дивиденды.

Уршульский отметил, что онкологические лекарства стоят дорого, цены на них постоянно растут, и выделяемые средства нужно постоянно увеличивать. В 2019 году из 180 млн евро, выделенных для онкобольных, на компенсируемые лекарства было потрачено 35 млн евро, а в этом году из 284 млн евро на лекарства планируется выделить 74 млн евро.

(Diena)

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