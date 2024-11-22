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Компенсации как бы есть, но реально их нет: апелляцию потерпевших по делу Золитуде рассмотрят 19 декабря

Редакция PRESS 22 ноября, 2024 11:41

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Вчера исполнилось 11 лет со дня трагедии в Золитуде, когда под кровлей внезапно рухнувшего супермаркета было погребено 54 человека. Десятки людей получили повреждения разной степени тяжести. Долго тянулось следствие, затем суд. Вынесенный в итоге приговор у многих вызвал недоумение и даже возмущение – виновным был признан инженер Ивар Сергет - лишь один из девяти обвиняемых. Ему же присудили выплату всех компенсаций потерпевшим на общую сумму в 5 миллионов евро.

Присяжный адвокат Евгения Тверьяновича-Боре, которая защищала в суде права потерпевших, рассказала press.lv, что дело Золитуде сейчас находится в Верховном суде. Его рассмотрение дела в письменном процессе состоится  19 декабря. Ни одну из сторон в суд приглашать не будут - кассационную жалобу судьи Верховного суда рассмотрят в письменном виде и вынесут свое решение.

- Чего требуют потерпевшие?

- Прежде всего, по их мнению, наказание должен понести не один человек. Между тем, как мы знаем, виновным признан лишь один из девяти подсудимых (впоследствии их стало восемь, когда одна из подсудимых - Марика Трейя - скончалась, так и не дождавшись приговора - прим.ред.). Ведь остальные подсудимые также принимали участие в процессе строительства супермаркета - согласовали этот проект и вели надзор над ним.

Второе - сумма компенсаций, которую присудил им к выплате суд. На взгляд потерпевших, суд первой инстанции и апелляционный суд подошли к расчету этих компенсаций несправедливо, применив неверную методику.

- В чем именно этот подход ошибочен?

- За основу был взят принцип - выделять 100 000 евро на каждую семью погибшего. Но при этом совершенно не учитывалось, сколько членов семьи эту компенсацию между собой будут вынуждены делить. Ведь в каждой семье разное число родных и близких. В результате семьи, в которых один или два члена семьи, получают в разы большую компенсацию, чем те же многодетные семьи или в которых больше родных и близких. Так, решением Окружного суда было определено, что в одной семье ребенок получает 20 000 евро, а в другой семье, с большим числом членов, ребенок получает, например, 15 000 евро. Та боль и те страдания, которые испытал ребенок, потерявший родителей или же супруг, потерявший свою супругу, не может исчисляться по-разному, это несправедливо.

- Какого решения можно ожидать от Верховного суда?

- Одним из вариантов решения может быть такой, что дело будет направлено на доработку назад в Окружной суд или в суд первой инстанции.

- А что с выплатой компенсаций, которые должен будет  выплатить один виновный - инженер-строитель Сергет? Судя по сумме в несколько миллионов евро, потерпевшие при жизни попросту их не дождутся. Государство не может взять на себя выплату этого ущерба?

- К сожалению, в Латвии юридически же такого механизма в законодательстве просто нет. Если говорить о фактической сумме компенсации, которую должен будет выплатить обвиняемый, признанный виновным, оно огромна и ее действительно нереально будет взыскать, тем более, с одного обвиняемого.

За 11 лет, пока тянется рассмотрение дела обрушения "Максимы" разными инстанциями, 10 потерпевших в Золитудской трагедии уже скончались, так и не дождавшись окончательного приговора суда и выплаты компенсации.

 

 

 

 

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