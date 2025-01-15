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Количество новорожденных в Латвии второй месяц подряд ниже 1 000

© LETA 15 января, 2025 11:30

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Число новорожденных, зарегистрированных в Латвии в ноябре, второй месяц подряд остается ниже 1 000, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Всего в ноябре в Латвии было зарегистрировано 940 новорожденных, что на 12,9% или 139 меньше, чем в соответствующем месяце 2023 года, в том числе 458 мальчиков и 482 девочки.

Число новорожденных, зарегистрированных в Латвии в ноябре 2024 года, также меньше, чем в октябре, когда было зарегистрировано 994 новорожденных, что стало первым случаем, когда их число за месяц составило менее тысячи.

Всего за 11 месяцев прошлого года в Латвии было зарегистрировано 11 650 новорожденных, что на 13 % или на 1 744 меньше, чем за соответствующий период 2023 года.

За 11 месяцев 2024 года 5 939 новорожденных были мальчиками, что на 13,4% или 916 меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года, а 5 711 - девочками, что на 12,7% или 828 меньше.

Данные также показывают, что за 11 месяцев прошлого года в Латвии было зарегистрировано 24 042 смерти, что на 5,1% или 1286 меньше, чем за 11 месяцев 2023 года, когда было зарегистрировано 25 328 смертей.

Таким образом, число зарегистрированных за 11 месяцев смертей превысило число родившихся на 12 392, в то время как за соответствующий период прошлого года число смертей превысило число родившихся на 11 934.

За 11 месяцев 2024 года в Латвии было зарегистрировано 9703 брака, что на 2,6% или 257 браков меньше, чем за соответствующий период 2023 года.

На 1 декабря прошлого года население Латвии составляло 1,853 миллиона человек.

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