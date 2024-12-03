Колесо обозрения в Риге: открытие затягивается

Проект реализовала литовская компания RPR Operatoram, которая вложила в благоустройство территории парка Победы частные инвестиции – более трех миллионов евро, но общая сумма инвестиций превышает 10 миллионов, сообщил глава организации Дмитрий Успенскис.

Реализация проекта затянулась, а сроки завершения строительства колеса обозрения переносились несколько раз. В этом году срок был август, потом конец года, теперь, хотя конкретный срок открытия исполнитель проекта пока не назвал, скорее всего, это может быть начало следующего года.

В начале декабря в Ригу прибудут эксперты из Германии, которые уже трижды посещали Латвию, следя и контролируя строительство Рижского колеса панорамы, поскольку оно соответствует проекту и стандартам Европейского Союза (ЕС). К сожалению, в Латвии не хватает таких специалистов.

Колесо обозрения отнесено к опасным устройствам, поэтому к нему предъявляются строгие требования безопасности и надзора. В ЕС есть общие стандарты привлечения, которые не являются обязательными для Латвии, но приглашать экспертов необходимо, пояснил Д.Успенскис. Он добавил, что это панорамное колесо – уникальный проект, созданный специально для Риги. Учитываются как ветровые нагрузки (колесо выдерживает любой ветер), так и другие элементы. Колесо обозрения должно быть способно работать в любых погодных условиях и практически без праздников.

Конструкции колеса обозрения и другие узлы в основном производятся в Латвии, и некоторые из них уникальны. "Все, кто участвовал в проекте, очень гордятся им", - сказал Д. Успенскис. Он считает, что это красивый и сделанный со вкусом предмет.

"Некоторые пишут в Интернете, что, поднявшись, смотреть будет нечего, но чем выше мы поднимемся, тем фантастичнее будет вид. Колесо того стоит. Очень хороший вид", - с гордостью признался Д. Успенский. .

Колесо большое и отличается от других, оно относится к категории отдельно стоящих, и в мире не так много колес с такой классификацией. Обычно их высота не превышает 60 метров, но высота Рижского колеса составляет 65 метров. Это будет самое большое и современное колесо в странах Балтии. Конечно, лондонское колесо обозрения выше – 120 метров.

Построен павильон, где будут продаваться билеты, разместятся техническая зона и туалеты. На территории установлены длинные скамейки из дерева.

Также была проведена полная реконструкция освещения в районе колеса обозрения. Повсюду будут установлены камеры наблюдения, чтобы обеспечить посетителям безопасную среду.

В каждой кабинке смогут разместиться шесть или восемь человек. Кабины отапливаемые, с автоматическими дверями, кондиционерами, контролируется качество и влажность воздуха. Колесо сможет работать при -20-градусном морозе и 40-градусной жаре. Колесо сделает один оборот за 15 минут.

Также в салоне имеется панель связи. Если кому-то вдруг станет плохо, можно нажать специальную кнопку, и оператор руля сможет быстрее опустить кабину.

Стоимость билетов и различные мероприятия

Компания не ограничится только колесом обозрения, внутри территории будет построен целый квартал, куда смогут прийти и провести время всей семьей рижане и гости города. Также запланированы различные мероприятия, например, возможность позавтракать с потрясающим видом на Ригу, встретить восход солнца и наблюдать закат, а также мероприятия на Рождество и Пасху.

Успенскис сообщил, что на данный момент невозможно точно сказать цены на билеты на колесо обозрения, но компания осознает, что они должны быть доступны для населения, особенно для семей с детьми. Люди с особыми потребностями смогут войти и покататься на колесе обозрения вместе с сопровождающим. Они построили лифт, по которому можно подняться на платформу. Дети могут кататься на колесе обозрения только вместе с родителями.

Стоимость билетов будет рассчитываться исходя из того, приезжает ли человек на аттракцион один или с семьей, насколько велика семья или группа, в зависимости от сезона, времени года и того, будний ли это день или праздник, а также от нагрузки на колесо. Стоимость билетов будет объявлена ​​незадолго до открытия, билет может стоить десять евро. В будущем также возможен абонемент.

На цену билета повлияют очень высокие затраты на осмотр колеса обозрения — компания сама оплачивает осмотры немецкими специалистами. Также следует учитывать, что в течение срока службы колеса обозрения, который составляет 30 лет, будет проводиться множество работ по техническому обслуживанию и проверкам.

Рижское самоуправление предоставило землю под колесом обозрения компании RPR Operatoram сроком на 30 лет, а по истечении этого срока колесо обозрения перейдет в собственность Рижской думы.