Как рассказал программе Латвийского телевидения "de facto" Эдгар Ринкевич, у него нет намерения повлиять на конкурс членов правления будущего "Латвийского общественного СМИ". Но если Сейм поддержит предложенные президентом поправки к закону, то и их зарплата будет заморожена.

Государству принадлежат доли капитала в 74 предприятиях. При этом в 62 из них - полностью, и там размер вознаграждения членов правления ограничен законом: это средняя зарплата в стране, умноженная на 10.

Таким образом, потолок сейчас составляет около 15 тысяч. Правда, не считая премий. Председатель правления может получать на 10% больше.

Программа "de facto" заглянула в некоторые из деклараций должностных лиц за 2023 год.

Руководителю "Latvenergo" Мартиньшу Чаксте в прошлом году выплачено 200 тыс. евро. Ежемесячное вознаграждение еще четверых членов правления составило примерно 15 тыс. евро. Комментировать зарплату и возможное желание государства заморозить ее руководство "Latvenergo" не пожелало.

"Сейчас воздержимся от комментариев - до конкретных решений", - написал передаче директор по коммуникации "Latvenergo" Андрис Сикснис.

Руководителю "Latvijas valsts meži" Петеру Путниньшу в прошлом году платили около 13 тыс. в месяц, одному из членов правления - Марису Кузмину - около 17 тыс.

Руководитель "Augstsprieguma tīkls" Гунта Екабсоне в прошлом году получала примерно 14 тыс. в месяц, три члена правления - около 11,5 тыс.

(Lsm.lv).