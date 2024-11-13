Когда он родился, я сама была маленькой: Муцениеце о сыне

На день рождения отца Тимофей сделал родителю своеобразный подарок — мальчик отписался от мамы в запрещенной соцсети. Судя по всему, мальчик действительно не собирается переезжать к Агате. Но и актриса как будто не унывает. Не так давно она отлично провела время с дочерью на море. 8-летняя Мия рада жить с мамой — девочка пишет на своей страничке, что очень ее любит.

Тем не менее, Муцениеце признает, что она неидеальный родитель и не отрицает своих ошибок в воспитании первенца. Тогда молодая мама еще не знала, как правильно обращаться с детьми, поэтому оттачивала мастерство на Тимофее.

«Я понимаю, что когда у меня родился первый ребенок, мне было 24 года, я сама еще маленькая была. Я не смогла стать классной матерью для своего сына в первые годы его жизни, потому что была в шоке. Я боялась его… Из-за этого у меня была куча ошибок. Он такой пробный варик (т.е. вариант, — прим.ред.). Он столкнулся с самым тяжелым, наверное, потому что я не умела быть мамой, не знала как», — рассказывает 35-летняя Агата в подкасте Red Flag.

В таком возрасте Муцениеце хотела отрываться со сверстниками и путешествовать, но необходимость заботиться о детях сковывала ее свободу. Однако теперь бывшая жена Прилучного не жалеет, что родила первого ребенка именно до 25 лет. «Тогда я сидела и думала: „Блин, я такая молодая, а у меня ребенок… Я не могу уехать на рейс, потому что у меня дети“. Мне казалось, что я упускаю молодость. А сейчас я смотрю на своих взрослых ребят, мы с ними вместе ездим куда-нибудь, мне уже так с ними весело и круто», — отмечает актриса.

Недавно мать Прилучного тоже высказалась о скандале. Женщина устала от атмосферы стресса, в которой находятся их дети, пока родители выясняют отношения. Она поделилась мыслями, которые наверняка связаны с событиями в жизни ее семьи.

«Люди пропитаны злобой, ненавистью и завистью. И я сомневаюсь, что все это от хорошей жизни. Человек, который счастлив, никогда не будет желать кому-то зла, распространять нелепые слухи и пытаться кого-то рассорить. Так делают только больные люди, и больны они, к сожалению, душой и сердцем!» — написала Любовь.