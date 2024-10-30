Коалиция обещает принять бюджет большинством голосов в первом чтении

По его словам, в настоящее время коалиция имеет стабильное большинство в Сейме - 52 голоса. Депутат ожидает, что бюджет будет принят в первом чтении не менее чем 52 голосами. В то же время он отметил, что ситуацией воспользовалась оппозиция, которая не стала голосовать по бюджету.

Юревицс выразил удивление тем, что оппозиция решила "торпедировать" такой серьезный вопрос, как бюджет на следующий год, поскольку, несмотря на все разногласия, в бюджете найдены различные решения, например, повышение зарплат полицейским, пожарным, укрепление национальной безопасности.

"Я не слишком за это переживаю, потому что ясно, что у коалиции достаточно голосов", - сказал он.

В то же время Юревиц выразил надежду, что хотя бы часть оппозиции проголосует за бюджет.

Как сообщалась, из-за отсутствия кворума Сейм не стал в среду голосовать по вопросу о срочности законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы".

За срочность проголосовали 49 депутатов, но необходимо не менее 50 голосов.