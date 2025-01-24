Коалиция договорилась о едином кандидате на пост главы Банка Латвии

По его словам, Пургайле пользуется концептуальной поддержкой партий, формирующих правительство.

Партнеры по коалиции считают, что Пургайле соответствует всем вышеуказанным критериям, особенно подчеркивая ее безупречную репутацию и способность с первого дня полноценно выполнять свои обязанности как в Банке Латвии, так и представляя Латвию в форматах работы Европейского центрального банка, сказал Юревич.

Пургайле имеет степень магистра в области международной экономики и бизнеса. У нее большой опыт работы в финансовом секторе: с 2019 по 2022 год она была председателем Комиссии по рынкам финансов и капитала и занимала различные руководящие должности в банковском секторе, отмечает Юревич.

Партнеры по коалиции планируют встретиться с Пургайле в понедельник, 27 января, чтобы официально выдвинуть ее кандидатуру, а также дать Пургайле возможность представить СМИ свое видение будущего Банка Латвии и ответить на вопросы журналистов.