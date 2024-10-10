Кнопочный телефон в Латвии: где им ещё можно пользоваться?

В некоторых регионах мира даже наблюдается тенденция роста популярности кнопочных телефонов. Хотя спрос на такие устройства с каждым годом снижается, операторы мобильной связи уверяют, что их по-прежнему можно будет использовать в мобильных сетях.

Чтобы обеспечить качественные услуги своим клиентам в условиях растущего потребления мобильных данных, оператор "Latvijas mobilais telefons" (LMT) с прошлого года постепенно отказывается от морально и технически устаревшей сети 3G.

"Пользователям смартфонов это дает возможность более полноценно использовать технологии 4G и 5G, в то время как кнопочные телефоны продолжают работать на технологии 2G", - пояснил представитель по связям с прессой LMT Валдис Ялинскис.

Процесс смены технологий происходит по всему миру, и более 150 операторов мобильной связи уже закрыли или планируют закрыть в ближайшие годы 3G. "В прошлом году она была закрыта в Швеции, Финляндии и Эстонии, в Литве - еще в 2022 году, а в Норвегии - в 2021 году. Осенью 2023 года LMT закрыл свою сеть 3G в Курземе, а за первые девять месяцев этого года - в Земгале, Латгале и многих регионах Видземе", - рассказал Ялинскис, отметив, что спрос на кнопочные телефоны невысок.

В этом году LMT продает в среднем 250 таких телефонов в месяц. В настоящее время в ассортименте LMT имеются две модели кнопочных телефонов - "Nokia 225" и "Nokia 2660" стоимостью от 53 до 67 евро. "Их покупают в основном те клиенты, которым нужно позвонить и принять звонки, но они не нуждаются в других видах связи, например, пожилые люди или клиенты со строгими индивидуальными взглядами на использование телефона", - отметил Ялинскис.

(Latvijas Avīze)

