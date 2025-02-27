Клуб свингеров в Сейме: причиной увольнения конкретных министров стала… романтика?

"Итак, перейдем к делу, которое также покажет ротацию министров Эвикой Силиньи в несколько ином свете. Злые языки поговаривают, что следующие факты могли несколько повлиять на то, почему конкретные лица были удалены из правительства.

История довольно проста: бывший министр благосостояния Улдис Аугулис в очередной раз покинул семейное гнездо ради новой любовной связи. На данный момент неясно, произошло ли это в состоянии алкогольного опьянения или, напротив, в момент просветления, но факт остается фактом. Новая любовь, как говорят, была явлена народу на каком-то мероприятии, и оба выглядели взволнованными, обеспокоенными, но счастливыми.

Пока все гладко. Но нетерпеливые поспешат спросить, кто же эта новая возлюбленная мистера Агулиса? И вот тут начинается самое интересное. Эта дама - Элина, сестра небезызвестного казначея теперь уже экс-министра образования и науки Анды Чакши («Новое единство», экс-СЗК) Райвиса Бергса. Она также руководит издательством «Rīgas Viļņi». Что это означает? Это означает реальное политическое сближение между Аугулисом и Чакшей и обмен информацией в совершенно другом тоне. А это не всем в «Единстве» и тем более в СЗК понравилось.

Стоит также вспомнить, что помощницей Аугулиса в министерстве была Даце Гулбе, которая также козыряет своей дружбой и в офисе Чакши, и в издательстве. Г-жа Гулбе как смазочный элемент. Но кроме того, она является также очень важным звеном в освоении PR-тендеров в Министерстве благосостояния, что, собственно, и было ее основной задачей.

Названия некоторых особенно популярных PR-компаний можно найти в различных публичных базах данных. И они очень интересуют брата Элины.

Вот такой у нас клуб свингеров", - пишет читатель pietiek.com.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Эвика Силиня, в рамках рестарта правительства, отправила в отставку трех министров: министра благосостояния Улдиса Аугулиса из Союза зеленых и крестьян, главу Минобраза Анду Чакшу из Нового Единства и Каспарса Бришкенса из Прогрессивных.