Китайское судно заподозрили в повреждении кабелей связи в Балтийском море

Власти Дании изучают ситуацию с поврежденными кабелями связи в Балтийском море, заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен после встречи со своими коллегами из стран Северной Европы и министром обороны Украины.

"Мы тщательно и серьезно изучаем этот вопрос, в том числе в свете текущей политической ситуации. Я отмечаю, что власти Германии и Швеции подозревают саботаж. Если это действительно так, то это, конечно, очень тревожно", - сказал министр.

В деле об обрыве кабелей появилось грузовое судно зарегистрированное в Китае, которое находилось в зоне аварии после выхода из российского порта Усть-Луга и бросило якорь в нейтральных водах вблизи акватории Дании.

За ним сейчас наблюдает патрульный корабль ВМС Дании.

В среду власти России отвергли свою причастность к этому инциденту, в Китае заявили, что требуют от своих судов соблюдения законов международной навигации, в том числе по защите инфраструктуры морского дна.

ВМС Швеции задействовали беспилотные подводные лодки для исследования южного участка района, где были оборваны два кабеля, но проведение исследования займет несколько дней в связи с плохими погодными условиями.