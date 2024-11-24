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Китайские хакеры могли шпионить за 150 политиками из США

© Deutsche Welle 24 ноября, 2024 12:14

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Об этом телеканалу CNN рассказал сенатор Марк Уорнер. По его словам, число жертв может быть гораздо больше.

Руководители ведущих американских телекоммуникационных компаний встретились в Белом доме с представителями органов национальной безопасности США в связи с растущей обеспокоенностью по поводу кибершпионажа из Китая, сообщает в воскресенье, 24 ноября, телеканал CNN. По данным телеканала, жертвами слежки могли стать около 150 высокопоставленных чиновников и политиков в США.

По словам представителей Белого дома, подобные встречи нужны для того, чтобы проконсультировать Вашингтон о том, как правительство может усилить защиту от кибервзломов. Кроме того, в рамках этого диалога участники обмениваются разведданными.

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