Китайские хакеры могли шпионить за 150 политиками из США

Руководители ведущих американских телекоммуникационных компаний встретились в Белом доме с представителями органов национальной безопасности США в связи с растущей обеспокоенностью по поводу кибершпионажа из Китая, сообщает в воскресенье, 24 ноября, телеканал CNN. По данным телеканала, жертвами слежки могли стать около 150 высокопоставленных чиновников и политиков в США.

По словам представителей Белого дома, подобные встречи нужны для того, чтобы проконсультировать Вашингтон о том, как правительство может усилить защиту от кибервзломов. Кроме того, в рамках этого диалога участники обмениваются разведданными.