Кажоциньш: Страны Балтии технологически очень уязвимы

Он подчеркнул, что наши поставки газа с севера и запада частично идут по морю. Также следует подумать о кабелях связи. "Без связи, конечно, работать очень сложно", - подчеркнул он.

По его словам, в напряженной ситуации Россия могла бы попытаться использовать его, предположив, что повреждение кабеля могло быть попыткой увидеть, насколько эффективными могут быть такие действия и что будет сделано в ответ.

Кажоциньш также оценил, что обычное нападение России на НАТО, включая страны Балтии, в ближайшие годы будет невозможным. "Они не могут даже захватить Донбасс. Начинать более широкую войну против НАТО сейчас нереально", - сказал он.

Говоря о гибридной войне, Кажоциньш отметил, что Латвия уязвима, особенно в энергетическом направлении. Вот почему важно, чтобы существовали разные способы повышения устойчивости, и именно над этим работает правительство.

Как сообщалось, на этой неделе в Балтийском море были повреждены два подводных кабеля - один соединяющий Литву и Швецию, а другой соединяющий Финляндию и Германию. Швеция расследует повреждение кабелей связи в Балтийском море как возможную диверсию, сообщила прокуратура.

20 ноября этот вопрос обсуждался на заседании Совета национальной безопасности Латвии. Советник президента по вопросам связи Мартиньш Дрегерис сообщил агентству LETA, что Национальные вооруженные силы Латвии усилили мониторинг латвийской коммуникационной инфраструктуры и обмениваются с союзниками информацией о ситуации с безопасностью в Балтийском море.