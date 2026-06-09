Каждый раз поднимать истребитель — нерационально: как Кулбергс хочет бороться с дронами

"Все эти расходы - нерациональный способ того, как в дальнейшем сбивать дроны. Очень хорошо, что у нас есть такие возможности, и мы доказываем, что эти возможности работают как в Эстонии, так и в Латвии. Но в перспективе такое решение - неправильный путь для дальнейшего движения.
Поэтому мы - Латвия - сейчас сделали упор на договор по дронам. Это крупное соглашение о сотрудничестве с Украиной - единственной страной в мире на данный момент, которая доказала, что способна с высочайшей точностью и техническими возможностями сбивать дроны. Это Украина", - сказал Кулбергс на пресс-конференции.
Отметим, что Украина использует несколько уровней противодействия российским беспилотникам, поскольку разные типы дронов требуют разных методов поражения.
1. Зенитные ракетные комплексы
Против крупных ударных БПЛА и крылатых ракет применяются такие системы, как:
Patriot
NASAMS
IRIS-T SLM
советские комплексы семейства С-300
Однако использовать дорогую ракету против дешёвого дрона не всегда выгодно.
2. Мобильные огневые группы
Это один из основных способов борьбы с дронами типа Shahed-136.
Такие группы обычно включают:
пикап или грузовик;
крупнокалиберный пулемёт (например, 12,7 мм);
автоматическую пушку;
прожекторы, тепловизоры и средства обнаружения.
Когда дрон летит относительно низко и медленно, его поражают огнём с земли.
3. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
РЭБ может:
подавлять сигналы спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС);
создавать помехи каналам связи;
заставлять некоторые типы дронов терять ориентацию или отклоняться от маршрута.
Эффективность зависит от конкретной модели БПЛА: автономные дроны с заранее загруженным маршрутом менее уязвимы к подавлению связи, но могут испытывать проблемы при потере навигационных сигналов.
4. Перехватывающие дроны
Украина активно развивает использование собственных беспилотников-перехватчиков. Они могут:
атаковать вражеский дрон тараном;
нести небольшие боеприпасы;
работать на высотах, где стрелковое оружие уже менее эффективно.
5. Авиация
Иногда для уничтожения беспилотников используются истребители и вертолёты. Пилоты могут поражать дроны ракетами или пушечным вооружением, хотя это более ресурсоёмкий способ.
6. Системы обнаружения
Сбить дрон невозможно без своевременного обнаружения. Для этого используются:
военные радиолокационные станции;
акустические датчики;
оптические и тепловизионные камеры;
данные от наблюдателей и сетей оповещения.
Насколько это эффективно?
Эффективность меняется от атаки к атаке. По официальным сообщениям украинских властей, значительная часть ударных дронов регулярно уничтожается или выводится из строя средствами ПВО и РЭБ. Однако часть беспилотников всё же прорывается к целям, особенно при массированных налётах, когда запускаются десятки или сотни аппаратов одновременно.