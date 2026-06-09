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Каждый раз поднимать истребитель — нерационально: как Кулбергс хочет бороться с дронами

Редакция PRESS 9 июня, 2026 14:16

Новости Латвии 0 комментариев

Регулярно сбивать истребителями дроны, залетающие в воздушное пространство, было бы нецелесообразно - так прокомментировал случившееся во время своего визита в Таллинн премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список"), сообщает TV3 Ziņas.

"Все эти расходы - нерациональный способ того, как в дальнейшем сбивать дроны. Очень хорошо, что у нас есть такие возможности, и мы доказываем, что эти возможности работают как в Эстонии, так и в Латвии. Но в перспективе такое решение - неправильный путь для дальнейшего движения.

Поэтому мы - Латвия - сейчас сделали упор на договор по дронам. Это крупное соглашение о сотрудничестве с Украиной - единственной страной в мире на данный момент, которая доказала, что способна с высочайшей точностью и техническими возможностями сбивать дроны. Это Украина", - сказал Кулбергс на пресс-конференции.

Отметим, что Украина использует несколько уровней противодействия российским беспилотникам, поскольку разные типы дронов требуют разных методов поражения.

1. Зенитные ракетные комплексы

Против крупных ударных БПЛА и крылатых ракет применяются такие системы, как:

Patriot
NASAMS
IRIS-T SLM
советские комплексы семейства С-300
Однако использовать дорогую ракету против дешёвого дрона не всегда выгодно.

2. Мобильные огневые группы

Это один из основных способов борьбы с дронами типа Shahed-136.

Такие группы обычно включают:

пикап или грузовик;
крупнокалиберный пулемёт (например, 12,7 мм);
автоматическую пушку;
прожекторы, тепловизоры и средства обнаружения.
Когда дрон летит относительно низко и медленно, его поражают огнём с земли.

3. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

РЭБ может:

подавлять сигналы спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС);
создавать помехи каналам связи;
заставлять некоторые типы дронов терять ориентацию или отклоняться от маршрута.
Эффективность зависит от конкретной модели БПЛА: автономные дроны с заранее загруженным маршрутом менее уязвимы к подавлению связи, но могут испытывать проблемы при потере навигационных сигналов.

4. Перехватывающие дроны

Украина активно развивает использование собственных беспилотников-перехватчиков. Они могут:

атаковать вражеский дрон тараном;
нести небольшие боеприпасы;
работать на высотах, где стрелковое оружие уже менее эффективно.

5. Авиация

Иногда для уничтожения беспилотников используются истребители и вертолёты. Пилоты могут поражать дроны ракетами или пушечным вооружением, хотя это более ресурсоёмкий способ.

6. Системы обнаружения

Сбить дрон невозможно без своевременного обнаружения. Для этого используются:

военные радиолокационные станции;
акустические датчики;
оптические и тепловизионные камеры;
данные от наблюдателей и сетей оповещения.
Насколько это эффективно?

Эффективность меняется от атаки к атаке. По официальным сообщениям украинских властей, значительная часть ударных дронов регулярно уничтожается или выводится из строя средствами ПВО и РЭБ. Однако часть беспилотников всё же прорывается к целям, особенно при массированных налётах, когда запускаются десятки или сотни аппаратов одновременно.

 

 

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