Каждый раз поднимать истребитель — нерационально: как Кулбергс хочет бороться с дронами

"Все эти расходы - нерациональный способ того, как в дальнейшем сбивать дроны. Очень хорошо, что у нас есть такие возможности, и мы доказываем, что эти возможности работают как в Эстонии, так и в Латвии. Но в перспективе такое решение - неправильный путь для дальнейшего движения.

Поэтому мы - Латвия - сейчас сделали упор на договор по дронам. Это крупное соглашение о сотрудничестве с Украиной - единственной страной в мире на данный момент, которая доказала, что способна с высочайшей точностью и техническими возможностями сбивать дроны. Это Украина", - сказал Кулбергс на пресс-конференции.

Отметим, что Украина использует несколько уровней противодействия российским беспилотникам, поскольку разные типы дронов требуют разных методов поражения.

1. Зенитные ракетные комплексы

Против крупных ударных БПЛА и крылатых ракет применяются такие системы, как:

Patriot

NASAMS

IRIS-T SLM

советские комплексы семейства С-300

Однако использовать дорогую ракету против дешёвого дрона не всегда выгодно.

2. Мобильные огневые группы

Это один из основных способов борьбы с дронами типа Shahed-136.

Такие группы обычно включают:

пикап или грузовик;

крупнокалиберный пулемёт (например, 12,7 мм);

автоматическую пушку;

прожекторы, тепловизоры и средства обнаружения.

Когда дрон летит относительно низко и медленно, его поражают огнём с земли.

3. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

РЭБ может:

подавлять сигналы спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС);

создавать помехи каналам связи;

заставлять некоторые типы дронов терять ориентацию или отклоняться от маршрута.

Эффективность зависит от конкретной модели БПЛА: автономные дроны с заранее загруженным маршрутом менее уязвимы к подавлению связи, но могут испытывать проблемы при потере навигационных сигналов.

4. Перехватывающие дроны

Украина активно развивает использование собственных беспилотников-перехватчиков. Они могут:

атаковать вражеский дрон тараном;

нести небольшие боеприпасы;

работать на высотах, где стрелковое оружие уже менее эффективно.

5. Авиация

Иногда для уничтожения беспилотников используются истребители и вертолёты. Пилоты могут поражать дроны ракетами или пушечным вооружением, хотя это более ресурсоёмкий способ.

6. Системы обнаружения

Сбить дрон невозможно без своевременного обнаружения. Для этого используются:

военные радиолокационные станции;

акустические датчики;

оптические и тепловизионные камеры;

данные от наблюдателей и сетей оповещения.

Насколько это эффективно?

Эффективность меняется от атаки к атаке. По официальным сообщениям украинских властей, значительная часть ударных дронов регулярно уничтожается или выводится из строя средствами ПВО и РЭБ. Однако часть беспилотников всё же прорывается к целям, особенно при массированных налётах, когда запускаются десятки или сотни аппаратов одновременно.