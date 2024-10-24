Казахстан отмечает День Республики и подводит итоги 34 лет независимости Новости партнеров Редакция PRESS 24 октября, 2024 10:51 Новости партнеров

«25 октября Казахстан отмечает День Республики - праздник, посвящённый одной из самых значимых вех в истории страны, - говорится в пресс-релизе посольства Республики Казахстан в Латвии.

Эта дата символизирует начало самостоятельного пути Казахстана - как независимого государства. В этот день в 1990 году Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете, что стало первым шагом на пути к полной независимости, провозглашенной 16 декабря 1991 года.

В документе провозглашалась независимость в принятии решений внутри страны и закреплялось право Казахстана на контроль над своими природными ресурсами, территорией и внутренними делами. Декларация также обозначила намерение республики установить прямые отношения с другими государствами и международными организациями, что стало важным шагом для будущей независимой внешней политики.

Возвращение в календарь праздников Дня Республики произошло в 2022 году. Тогда был восстановлен его статус как главного национального праздника страны. Такая необходимость была продиктована намерением восстановить историческую справедливость и память, подтверждающую приверженность Казахстана суверенитету, независимости и прогрессивному будущему.

Устойчивость экономики страны в условиях глобальной экономической неопределенности

Народу Казахстана есть чем гордиться за сделанное. С 1993 года в страну были привлечены только прямые иностранные инвестиции в размере 441 млрд. долларов. Это дало мощный стимул для формирования высокотехнологичных промышленных кластеров, формирования новых отраслей экономики, расширения географии торгово-экономического сотрудничества и многому другому.

Постоянно работая над улучшением инвестиционного климата, Казахстан пошел на беспрецедентный шаг – создал международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), осуществляющий свою деятельность на основе английского общего права. Для этого потребовалось принять Конституционный закон, а также привлечь авторитетных судей из Великобритании, осуществляющих в Астане беспристрастное правосудие. О доверии к МФЦА свидетельствует участие в нем более 3000 международных компаний из 82 стран с объемом инвестиций на сумму свыше 12 миллиардов долларов.

Сейчас Казахстан находится на новом этапе экономического развития. Ведется работа по созданию более простой и прозрачной налоговой системы, где большинство процессов будет переведено в цифровой формат. В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства уже снято более 10 000 неактуальных ограничений для бизнеса. При этом реализуется задача увеличения доли среднего бизнеса в экономике до 15% к 2029 году по сравнению с нынешними 7%.

Сохраняются высокие темпы и в индустриализации страны. Возводятся и модернизируются новые объекты для переработки сырья и создания готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, Казахстан совместно с Францией и Китаем в 2021 году начал производство тепловыделяющих сборок. Казахстан вошел в ограниченный круг государств-поставщиков ядерного топлива для АЭС и намерен к 2030 году занять треть этого рынка. Одновременно осознавая важную роль использования мирного атома, народ Казахстана на референдуме 6 октября 2024 года высказался в пользу строительства собственной АЭС. Тем самым будет сформирован полный цикл – от добычи урана, а это около 40% общемировой добычи, до производства атомной энергии.

В центре внимания находятся 17 крупных проектов с использованием передовых технологий, отечественного сырья и компонентов. Развитие нефтехимической промышленности остается приоритетным, реализуются крупные проекты по производству полипропилена и полиэтилена. В сфере газовой инфраструктуры можно отметить обеспечение населения и экономики газом, ускорение строительства газоперерабатывающих заводов в Жанаозене, Кашагане и Карачаганаке, завершение модернизации более 800 км газопровода «Средняя Азия - Центр».

Новая страница для экономики Казахстана – это существенное расширение добычи и переработки редкоземельных металлов. Сегодня республика производит 18 из 34 видов сырья, которые в ЕС определены как «критически важные материалы».

Амбициозные цели и в сельском хозяйстве. Начат процесс перехода от прямого субсидирования сельского хозяйства к предоставлению доступных кредитов, обеспечив эффективное использование всех выделенных средств.

Учитывая выгодное географическое положение Казахстана, стратегическим приоритетом является развитие транспортно-логистического сектора. Состояние автомобильных дорог является актуальной проблемой, как итог - в этом году протяженность отремонтированных или построенных дорог достигла беспрецедентной цифры 12 000 км.

Реализуются совместные с другими странами крупные логистические проекты. Так, 18 сентября президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и Кыргызстаном о создании индустриального торгово-логистического комплекса в районе пунктов пропуска Карасу и Ак-Тилек. Общая площадь комплекса составит 760 гектаров. Объект будет работать по принципу «одного окна» для выдачи разрешений, лицензий и проведения сертификации, а также в предоставлении консультаций.

Казахстан активизирует свои усилия по цифровизации, уделяя особое внимание интеграции искусственного интеллекта в платформу электронного правительства. В следующем году будет открыт Национальный центр искусственного интеллекта в Астане. Будет завершена прокладка волоконно-оптической линии связи через Каспийское море к 2025 году, что будет иметь решающее значение для цифровой инфраструктуры Казахстана. Расширяется использование возобновляемых источников энергии. Тем более этому способствует увеличение молодой, квалифицированной рабочей силы в стране: высокообразованная и владеющая цифровыми технологиями, она является ключевым фактором экономического и социального прогресса страны.

Вклад в обеспечение международной безопасности и стабильности

С момента обретения независимости в 1991 году Казахстан твердо придерживается курса миролюбивой и сбалансированной внешней политики. Страна привержена многостороннему сотрудничеству в соответствии с Уставом ООН, активно участвуя в обеспечении международной безопасности и стабильности.

Являясь твердым сторонником нераспространения ядерного оружия, страна подкрепляет свой статус конкретными шагами - в начале 1990-х годов Казахстан добровольно отказался от 4-го в мире ядерного арсенала и закрыл Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Совместно со своими соседями в 2006 году подписал Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Инициировал принятие Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия. Разместил в г.Усть-Каменогорске Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ.

Обозначив одним из главных приоритетов обеспечение стабильности и безопасности, Казахстан в 2013 году предоставил нейтральную площадку для двух раундов переговоров между Ираном и Группой 5+1 (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия), направленных на урегулирование проблемы иранской ядерной программы. Эти встречи сыграли свою роль в продвижении диалога, который в конечном итоге способствовал принятию Совместного всеобъемлющего плана действий на 2015 год. С 2017 года в Астане прошла серия межсирийских переговоров. А в мае 2024 года Казахстан предоставил площадку для мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном с целью приблизить обе стороны к заключению мирного соглашения.

Казахстан выстраивает взаимоуважительные и взаимовыгодные отношения со всеми странами мира. Астана твердо придерживается стратегического курса на укрепление многостороннего сотрудничества с государствами Центральной Азии, намерена продолжать вносить вклад в дальнейшее развитие регионального сотрудничества для поддержания стабильности в регионе и следует принципа: «Успешная Центральная Азия – успешный Казахстан».

Казахстан является одной из стран-основательниц Шанхайской организации сотрудничества, деятельность которой сосредоточена на политическом, экономическом сотрудничестве и обеспечении безопасности в Евразии. В 2024 году Казахстан, одновременно председательствуя в ШОС, СВМДА, Организации тюркоязычных государств, Консультативных совещаниях государств Центральной Азии, Организации Договора о коллективной безопасности, Исламской организации по продовольственной безопасности и Международном фонде спасения Арала, продвигал инициативы по борьбе с терроризмом, обеспечению региональной стабильности и экономического сотрудничества.

С 2003 года Казахстан каждые три года созывает съезд, объединяющий религиозных лидеров со всего мира для содействия диалогу, взаимопониманию и миру между различными конфессиями. Очередной VIII съезд cостоится в 2025 году.

Кроме того, Казахстан вносит свой вклад в глобальные гуманитарные усилия через Казахстанское агентство международного развития (KazAID), оказывающее поддержку развивающимся странам. Осуществляет продовольственную помощь, выделяет образовательные стипендии и содействует развитию инфраструктуры.

Главное богатство Казахстана – люди

Как ни велики природные богатства Казахстана, главная его ценность – люди. Именно они – основа успехов развития страны. Прогрессивное, высокообразованное и мотивированное молодое поколение является ключевым фактором экономического и социального прогресса страны.

Занимая 36-е место в мире по индексу образования ООН и 10-е место по уровню глобальной грамотности (100%), Казахстан воспитывает завтрашних звезд цифровых технологий. Ведущие мировые партнерства с такими компаниями, как Microsoft, Amazon и Mastercard, открывают новые горизонты. Проще говоря, Казахстан - инновационный центр мирового класса, задающий планку для высшего образования.

Потенциал Казахстана подпитывается разнообразием студентов. Расположенный в самом сердце крупного рынка с населением в два миллиарда человек, наш университет привлекает огромное количество иностранных студентов из Центральной Азии, Китая, Индии и других стран.

В результате в Казахстане открылись 15 иностранных университетов и еще семь планируется открыть в ближайшие пять лет. Среди них - ведущие университеты США, Великобритании, Германии, Южной Кореи, Индии и Китая. С таким количеством невероятных талантов Казахстан готов стать глобальным узлом передового образования.

К объединению нации, построению устойчивого государства

День Республики в Казахстане отмечается как общенациональный праздник. Он прошел долгий путь от своего зарождения до сегодняшнего дня, став не только символом независимости, но и площадкой для культурного выражения и общественного единства. С каждым годом отношение к этому дню продолжает меняться, отражая динамику и многообразие казахстанского общества.

Народ Казахстана привержен постоянному совершенствованию как внутри страны, так и на международной арене. Благодаря общему видению с руководством республики и через реформы, о которых мы с вами сегодня говорили, Казахстан движется к объединению нации, построению устойчивого, процветающего и справедливого государства.

По материалам пресс-релиза.