Католическое Рождество как в тумане: прогноз погоды на праздничные дни

Весь день будет пасмурно. Местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно дождь, а на востоке - мокрый снег и снег. Будет дуть слабый западный ветер, местами сохранится туман, дымка. Максимальная температура воздуха составит +1…+5 градусов.

В столице прогнозируется пасмурная погода, возможен небольшой и моросящий дождь. Ветер - слабый западный. Температура воздуха не особо изменится по сравнению с ночной: воздух прогреется до +2…+3 градусов.

В сочельник и первый день Рождества небо по-прежнему будет закрыто облаками, в отдельных местах возможны прояснения и редкие лучи солнца. Местами ожидаются осадки. Во вторник ночью на востоке снежный покров увеличится на 1-4 сантиметра. На отдельных участках дорог образуется гололед. Будет дуть слабый ветер, который в среду днем сменит направление на южное, юго-западное и немного усилится - на побережье его порывы могут достигать 15 метров в секунду. В эти дни высока вероятность образования тумана. Температура воздуха на большей части территории страны сохранится положительной круглые сутки, поэтому Рождество в этом году не будет снежным, лишь на востоке страны, где столбики термометров временами будут опускаться ниже нулевой отметки, возможен снег.

В среду сохранится похожая погода: небо закроет облаками, которые принесут осадки, главным образом дождь, ночью местами на востоке также мокрый снег. Слабый ветер будет дуть с юго-запада, запада, ночью в некоторых районах образуется туман. Столбики термометров на большей части страны будут держаться в пределах +2...+7 градусов, исключительно в юго-восточных районах ночью температура опустится до 0 градусов.