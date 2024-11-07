Категория D: Спрудс призвал латвийские предприятия получать особый статус в оборонной отрасли

В четверг Спрудс встретился с предприятиями оборонной промышленности, чтобы обсудить участие военной индустрии в обеспечении обороноспособности страны.

"Каждый гражданин и предприятие Латвии играют свою роль в обеспечении всеобъемлющей государственной обороны. Для нас важно обеспечить надежность поставок и обороноспособность страны как в мирной, так и кризисной ситуации, и для достижения этой цели важен вклад индустрии. Я призываю предприятия расширять сотрудничество с оборонной отраслью путем получения статуса предприятия критической инфраструктуры и планирования непрерывной деятельности в том числе в кризисной ситуации", - подчеркнул министр.

В организованном Минобороны информационном семинаре приняли участие ведущие коммерсанты военной индустрии, которые ознакомились с порядком включения предприятий в критическую инфраструктуру категории D, что означает планирование непрерывной деятельности в кризисных ситуациях. Кроме того, на семинаре можно было узнать об обязанностях и преимуществах предприятий критической инфраструктуры категории D.

Предприятия категории D, или отраслевой критической инфраструктуры, обязаны обеспечить свою деятельность в период объявленного чрезвычайного положения с целью оказания услуг, критически важных для деятельности государства и общества, а также поддержки в устранении угрозы государству и функционированию народного хозяйства, по меньшей мере в минимальном размере.

В случае угрозы государству работники предприятий критической инфраструктуры получают освобождение от военной мобилизации. Эти предприятия продолжают осуществлять предпринимательскую деятельность, их включают в государственную систему преодоления кризиса, в том числе в информационный оборот, и их работники обязаны работать в том числе в кризисной ситуации.

Категория D включает критическую инфраструктуру, уничтожение или снижение работоспособности которой или прекращение оказания критически важных услуг существенно угрожают безопасности общества и государства во время чрезвычайного положения или войны. Критическая инфраструктура этой категории охватывает услуги, оказание которых важно обеспечить во время любого кризиса, чтобы жители имели возможность продолжать привычную жизнь как можно дольше.

Определение отраслевой критической инфраструктуры, или критической инфраструктуры категории D, было внесено в закон о национальной безопасности в 2021 году по инициативе Минобороны, и этот шаг был частью внедрения всеобъемлющей системы государственной обороны.

Целью всеобъемлющей системы государственной обороны является углубление сотрудничества всех государственных структур, обеспечение разработки эффективных механизмов публично-частного партнерства, повышение осведомленности членов общества о возможностях защиты себя, своей семьи и латвийского государства, а также разработка инструментов самоорганизации общества на случай кризиса.