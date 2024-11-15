Катар выходит из переговоров между Израилем и ХАМАС. Почему на этот раз ему не удалась роль посредника?

По информации близких к ситуации источников, Катар также испытывает сильное давление со стороны США, требующих закрыть представительство ХАМАС в стране.

Небольшое, но очень богатое государство взяло на себя роль миротворца на Ближнем Востоке, но, похоже, ему трудно справляться с этой ролью.

Объясняем, как и зачем Катар стал посредником и что из этого получилось.

Главные этапы посредничества Катара

Катар — небольшая страна в Персидском заливе, занимающая площадь 11,6 тыс. кв. км, но она является одним из крупнейших экспортеров природного газа, а по доходу на душу населения занимает шестое место в мире.

За последние 20 лет власти Катара сыграли роль посредника в нескольких соглашениях о прекращении огня и заключении мирных договоров между воюющими сторонами на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

В ноябре 2023 года в Дохе прошли переговоры между Израилем и ХАМАС о временном прекращении огня, в результате чего 105 израильских заложников были обменяны на 240 палестинских заключенных.

В том же 2023-м Катар участвовал в еще двух крупных переговорах: помог в достижении соглашения об обмене заключенными между США и Ираном и выступил посредником между Россией и Украиной на переговорах о возвращении украинских детей, вывезенных российскими властями на территорию России после начала вторжения.

В 2020 году Катар взял на себя роль посредника в заключении мирного соглашения между Талибаном (признан террористической организацией и запрещен в ряде стран) и США. Этот договор, по сути, положил конец длившейся два десятилетия войне в Афганистане и привел к выводу из страны войск западной коалиции.

Тогда же, в 2020-м, катарские власти приняли участие в достижении соглашения между правительством Чада и сорока оппозиционными группировками.

В 2010 году Катар курировал мирное соглашение между правительством Судана и вооруженными группировками в западной провинции Дарфур.

Зачем Катар взял на себя роль миротворца?

Роль Катара как миротворца записана в конституции страны.

«Внешняя политика государства основана на принципе укрепления международного мира и безопасности посредством содействия мирному разрешению международных споров», — написано в документе.

Власти Катара поддерживают имидж страны-миротворца не только участием в переговорах, но и открыв свои двери непримиримым противникам: на авиабазе Аль-Удейд размещен многотысячный военный контингент США, а в Дохе работают штаб-квартиры экстремистских группировок Талибан и ХАМАС.

По словам Х.А. Хиллиера, эксперта Королевского объединенного института оборонным исследований, это позволяет Дохе играть роль политического моста между игроками, которые не хотят разговаривать напрямую.

«У Катара есть все возможности для взаимодействия с такими группировками, как Талибан и ХАМАС, потому что они никогда не вступали с ним в конфликт. А присутствие в стране военных США дает представителям этих группировок ощущение безопасности», — говорит эксперт.

«Они чувствуют, что могут вести переговоры в безопасности, не опасаясь покушений. Это часть имиджа страны — ее воспринимают как переговорщика-практика, решающего проблемы», — считает другой эксперт, Санам Вакил из британского аналитического института Chatham House.

«Работа в качестве посредника-миротворца делает Катар полезным для США, позволяя ему закрепиться на Западе. Это также делает регион вокруг него более безопасным и стабильным», — говорит Вакил.

По ее словам, в Катаре есть целая группа дипломатов, специально обученных ведению мирных переговоров. Но и у них не всегда получается добиться результата.

«Катарцы очень хорошо справляются с завершением конфликтов, когда цикл насилия уже пройден и обе стороны хотят мира. Но в других условиях у них бы не получалось заканчивать войн», — считает Санам Вакил.

Почему Катару трудно быть медиатором между Израилем и Газой?

Министерство иностранных дел Катара недавно заявило, что приостанавливает свои усилия по посредничеству в мирном соглашении между Израилем и ХАМАС. Вместе с тем, в МИД этой страны опровергли сообщения о том, что власти закроют офис ХАМАС в Дохе.

Правительство Израиля в ответ обвинило Катар в поддержке террористической группировки.

«Правительство Катара предложило лидерам ХАМАС переместить туда свой офис из Дамаска после того, как те поссорились с сирийским правительством в 2012 году. Это было сделано в координации с США и, возможно, с Израилем», — говорит эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Х.А. Хиллиер.

Он напоминает, что Катар помогал Израилю и ХАМАС договариваться о прекращении огня в ходе их предыдущих конфликтов, но, по его словам, «это было тогда, когда обе стороны хотели вернуться к прежнему статус-кво».

«На этот раз все по-другому, — соглашается Санам Вакил. — Правительство Израиля больше, чем мира, хочет гарантировать свою безопасность. Ведение войны поможет им [Израилю] достичь своих целей. ХАМАС хочет мира просто для того, чтобы выжить».

В последнее время распространились слухи, что ХАМАС может покинуть Катар и переместить свой офис в Турцию или Иран. Но эксперты считают, что Катар — самое безопасное место для лидеров палестинских экстремистов, пока они находятся внутри страны.

«Когда Исмаил Хания покинул Доху и отправился в Иран, израильские силы довольно быстро вывели его из игры», — напоминает Х.А. Хиллиер.