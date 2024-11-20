Кариньш мог стать замгенсека НАТО. Что помешало?

В конечном итоге эту должность получила министр обороны Северной Македонии Радмила Шекеринская. У Кариньша были большие шансы на то, чтобы быть утвержденным, но, в конечном итоге, следует из неофициальных данных, было решено соблюдать принцип равенства полов и выбрать на этот пост женщину.

Во вторник Латвийскому телевидению связаться с Кариньшем не удалось.

Имя Кариньша в свое время упоминалось в контексте выборов генсека НАТО, но этот пост в конечном итоге занял политик Нидерландов Марк Рютте.

Кариньш после скандала с перелетами ушел из политики и в сентябре присоединился к консалтинговой компании KREAB, где стал старшим советником, который консультирует клиентов по вопросам геополитики, политики ЕС и другим политическим вопросам.