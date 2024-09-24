Капитанам и пилотам обещают бонусы по 10 000 -15 000 евро за переход: airBaltic снова набирает работников

В настоящее время airBaltic предлагает 120 вакансий бортпроводников, по 40 в каждой из столиц стран Балтии – Риге, Таллине и Вильнюсе.

Также авиакомпания проводит набор капитанов для самолетов Airbus A220-300 с лицензиями ICAO и EASA ATPL и старших вторых пилотов, которым предоставляется возможность в течение года дослужиться до должности капитана.

Специалистам, которые претендуют на должности и хотят присоединятся к airBaltic в период с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года, авиакомпания обещает бонусы. Для капитанов в размере 15 000 евро и для старших вторых пилотов в размере 10 000 евро.

Помимо airBaltic, в Техническом департаменте открыты различные вакансии, в том числе нужны авиамеханики с авиационным опытом, сертифицированные авиатехники B1 или B2, механики по реставрации салонов самолетов и другие специалисты.

Авиакомпания также предлагает различные офисные вакансии: в области управления, маркетинга, информационных технологий, человеческих ресурсов, лётных операций и др.