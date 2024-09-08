«Каменный век!» — пациенту выдали результат обследования на CD-диске, который не открывается

Результаты КТ Гунтарс принес в другое медучреждение. Врач не меньше 20 минут пыталась открыть диск, но безуспешно. Пришлось снова обратиться в центр, где он проходил обследование, чтобы как-то решить этот вопрос. Пациенту предложили разместить результаты обследования в системе DataMed, однако эта услуга оказалась платной.

Представитель Национальной службы здоровья поясняет, что пациенты имеют право получить результаты своих обследований бесплатно - эти результаты должны быть доступны на портале e-veselība, но так бывает не всегда, поэтому медучреждения записывают их на носитель данных или оформляют письменно.

Представитель Латвийского общества врачей гастроэнтеролог Илона Вилкойте по этому поводу заявляет: вместо того, чтобы результаты обследования обсуждать в кабинете врача с сертифицированным специалистом, пациенты нередко пытаются их истолковывать самостоятельно. Кроме того, доктор подчеркивает: не зря существуют врачи-радиологи и консилиумы радиологов, которые учились трактовать результаты обследований, поэтому она считает, что самый эффективный результат может дать письменное описание полученных изображений, то есть заключение, которое получает лечащий врач.

Медицинский центр, где было пройдено обследование, в свою очередь, предложил пациенту обратиться в отделение диагностики, где результаты КТ перепишут на другой компакт-диск или на флешку без дополнительной платы. Что будет, если эти диск или флешка тоже окажутся нечитаемыми, в центре не уточнили.