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Калвитис: цена на газ сейчас выше, чем ожидалось

© LETA 13 декабря, 2024 10:36

Новости Латвии 0 комментариев

Будущая цена на природный газ будет зависеть от геополитических условий, заявил в программе "900 секунд" на телеканале TV3 председатель правления АО "Latvijas gāze" Айгар Калвитис.

"Цена на газ следующим летом будет во многом зависеть от геополитических условий", - отметил он.

По словам Калвитиса, в настоящее время геополитическая ситуация накалена, а газ и нефть - это те продукты, на которые напрямую влияет "большая политика".

Руководитель "Latvijas gāze" также отметил, что цена на газ сейчас выше, чем ожидалось - 45-46 евро за мегаватт-час, тогда как прогнозировалось, что его цена на бирже этой зимой не превысит 40 евро за мегаватт-час.

Как сообщалось, оборот концерна "Latvijas gāze" в прошлом году составил 159,819 млн евро, что в 4,4 раза меньше 2022 года, когда цены на газ значительно выросли. В 2023 году предприятие понесло убытки в размере 56,911 млн евро, тогда как годом ранее работало с прибылью.
 

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