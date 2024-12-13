Калвитис: цена на газ сейчас выше, чем ожидалось

"Цена на газ следующим летом будет во многом зависеть от геополитических условий", - отметил он.

По словам Калвитиса, в настоящее время геополитическая ситуация накалена, а газ и нефть - это те продукты, на которые напрямую влияет "большая политика".

Руководитель "Latvijas gāze" также отметил, что цена на газ сейчас выше, чем ожидалось - 45-46 евро за мегаватт-час, тогда как прогнозировалось, что его цена на бирже этой зимой не превысит 40 евро за мегаватт-час.

Как сообщалось, оборот концерна "Latvijas gāze" в прошлом году составил 159,819 млн евро, что в 4,4 раза меньше 2022 года, когда цены на газ значительно выросли. В 2023 году предприятие понесло убытки в размере 56,911 млн евро, тогда как годом ранее работало с прибылью.

