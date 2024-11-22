Калвитис: газа нам хватит ещё и на продажу

-Насчет скачков цен на газ тоже не стоит беспокоиться — для жителей Латвии тарифы останутся неизменными как минимум до мая следующего года, рассказал Айгар Калвитис.

«Если нас и коснутся какие-то изменения цен, то уже в следующем сезоне, а пока, до мая 2025 года, мы продолжаем жить по подтвержденному старому тарифу 45,25 евро за МВт/ч».

По его словам, в Инчукалнском газохранилище газа накоплено столько, что его хватит не только для внутреннего потребления, но и для продажи за границу. Сейчас Латвия продает газ в Финляндию, Эстонию и Литву. «Мы чувствуем себя комфортно, и нашим клиентам тоже не надо волноваться», — заверил глава Latvijas gāze.

По словам Калвитиса, уход из Latvijas gāze российского «Газпрома» никак не отразится на работе предприятия: «Смена акционеров никак не влияет на нашу ежедневную работу, и на наших клиентах это тоже никак не отразится».