Калькулятор зарплат Минфина: узнайте, какой будет ваша зарплата после налоговых изменений

Указав зарплату и количество иждивенцев, вы можете рассчитать свою зарплату на 2025 год.

На прошлой неделе Министерство финансов (МФ) объявило о запланированных изменениях в подоходном налоге с населения на заработную плату.

Основных из них три:

необлагаемый минимум увеличится - с 500 евро до 510 евро;

необлагаемый минимум будет фиксированным. Это означает, что полный необлагаемый минимум (510 евро) будет применяться ко всем зарплатам (в настоящее время используется дифференцированный минимум, который применяется только для зарплат до 1800 евро, по убыванию - чем выше зарплата, тем ниже необлагаемый минимум, а для 1800 евро он равен нулю);

новые налоговые ставки, которых будет не более двух: 25,5% для зарплат до €8 775 в месяц; 33% налог солидарности для зарплат свыше €8 775 в месяц (в настоящее время существует три ставки: 20% для зарплат до €1 667 в месяц, 23% для превышения свыше €1 667 в месяц и налог солидарности для зарплат свыше €6 508 в месяц).

«Калькулятор зарплат» Министерства финансов позволяет любому человеку рассчитать свою зарплату в 2025 году с учетом новых налоговых ставок и необлагаемого минимума.

В примере, приведенном Минфином, рассчитана «чистая» зарплата, если брутто-зарплата составляет 1 800 евро и у работника есть один иждивенец. В этом году зарплата после уплаты налогов составляет 1334,81 евро в месяц, в следующем году она будет равна 1394 евро, т. е. на 59,19 евро больше.

В следующем году необлагаемый налогом минимум для пенсионеров также планируют увеличить с нынешних 500 евро в месяц до 650 евро в месяц.

В настоящее время зарплата работающего пенсионера не облагается налогом. Если пенсия небольшая, то неиспользованная часть необлагаемого минимума пенсионера может быть применена к его годовой зарплате при подаче ежегодной декларации о доходах. Однако если пенсия превышает необлагаемый минимум пенсионера, а брутто-зарплата составляет, например, 900 евро, зарплата будет облагаться налогом по ставке 25,5% вместо 20%.

Министерство финансов отмечает: изменения, как ожидается, увеличат чистый доход около 95 % работников, или всех тех, чья брутто-зарплата не превышает 4 000 евро в месяц, при этом наибольшее увеличение произойдет для тех, кто зарабатывает до 2 500 евро.

Министерство финансов также отмечает, что основная цель изменений в налоговой политике - создать европейскую систему налогообложения труда, понятную каждому жителю и способствующую экономическому росту страны.