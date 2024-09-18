Какова роль премьера? Оппозиция требует от Силини объяснения действий правительства в отношении airBaltic

Решение правительства о сокращении основного капитала "airBaltic" заставило депутатов ОС беспокоиться о возврате сотен миллионов евро денег налогоплательщиков, вложенных ранее в авиакомпанию, а также о соблюдении элементарных принципов хорошего управления и о будущем национальной авиакомпании. говорится в заявлении партии.

Учитывая, что во время встречи с министром сообщения Каспаром Бришкенсом ("Прогрессивные") не появилось ясности, будут ли возвращены вложенные средства, депутаты просят Силиню разъяснить действия правительства.

Депутаты хотят знать, каковы были возможные сценарии действий с "airBaltic"и кто был автором этих сценариев.

Они также хотят знать, какова была роль премьер-министра в том, что правительство приняло конкретный сценарий возможного сокращения основного капитала "airBaltic".

2 сентября появилась информация о том, что в рамках подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO) основной капитал "airBaltic" будет уменьшен на 571,293 миллиона евро, а существующая структура акций компании будет упрощена.

Также сообщается, что Генеральная прокуратура начала расследование решений правительства в отношении "airBaltic".

