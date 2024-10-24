Каким будет уровень радиации в Латвии, если в Украине взорвется атомная электростанция? Отвечает эксперт

Она также отметила, что государственные органы подготовили сценарии действий как для таких, так и для локальных радиационных рисков.

- Мы уже проанализировали эти возможные риски 2022 года, в том числе возможные удары по АЭС, и установили, что влияние на Латвию будет незначительным – учитывая, что АЭС Украины находятся относительно далеко от Латвии, отмечает Шатровска.

Самый большой риск оценивался в связи с Запорожской АЭС, но эта АЭС в настоящее время не работает. Соответственно, и риски, если что-то произойдет на этой АЭС, ниже, чем если бы реакторы работали.

- Латвия также регулярно получает информацию от Украины и Международного агентства по атомной энергии о том, что происходит с атомными электростанциями. Тем временем уровень риска возрос со стороны Белоруссии, где на АЭС запущен в эксплуатацию второй реактор. Если бы на АЭС в России или в Белоруссии возникли большие проблемы, то измерительные станции нашей или союзных стран показали бы рост уровня радиации,- комментирует директор Центра радиационной безопасности Даце Шатровска

В Латвии уровень радиации контролируют 20 станций мониторинга в разных регионах страны. Экологические мониторы также следят за планами Эстонии по строительству атомной электростанции меньшего размера – известно, что она не будет построена рядом с Латвией.