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Какие ж они политики, если боятся соцсетей: Стендзениекс

© Lsm.lv 16 октября, 2024 16:15

Новости Латвии 0 комментариев

У нас очень слабые политические деятели, а потому обсуждение их личностей в «твиттере» сказывается и на политике, заявил специалист в сфере рекламы и пиара Эрикс Стендзениекс, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР4.

«Убивает высокомерие. То, что политик не считается с общественным мнением. То, в какой момент выдается то или иное решение. Или просто выяснившийся факт. Политика убивает раздражение. И он должен уметь его чувствовать. Если не умеет — его карьера будет недолгой. И судя по тому, сколько было изменено решений, это хороший феномен», - сказал Стендзениекс.

Экс-политик Илзе Винькеле же отметила, что далеко не все политики сами пишут в социальных сетях. «Я на 90% уверена, что президент Эдгарс Ринкевич сам ведет свой «твиттер». Но это скорее исключение, чем норма. Обычно за министров это делают коллеги», - признала Винькеле.

«Запретить твиттер — это как запретить бумагу», - заявил, в свою очередь, Стендзениекс. «Там же каждый — автор. И полно всяких мнений. Это как заходишь в газетный киоск: есть журналы для геев, для рокеров, еще для кого-то. А в «твиттере» все эти жанры смешаны. Это просто технология. Платформа. Называть социальную платформу средством массовой информации — фундаментальная ошибка. Там же как раз представлено разнообразие».

Стендзениекс подчеркнул, что политические деятели — слабые, если на них влияет то, что о них говорят в соцсетях.

Ранее на портале общественных инициатив Manabalss.lv был начат сбор за запрет социальной сети “X” (прежнее название — Twitter) в Латвии. В качестве причины авторы инициативы указывают большой объем дезинформации, которую распространяет в том числе и владелец компании — Илон Маск. На данный момент в поддержку этой инициативы собраны 52 подписи.

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