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Какие справочники, словари, пособия и учебники помогут школьнику и студенту в учёбе

Реклама Редакция PRESS 23 октября, 2024 14:02

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Современное образование требует от школьников и студентов постоянного обновления знаний и умений. В этом процессе неоценимую помощь могут оказать различные справочники, словари, пособия и учебники. И настолько сейчас они технологичны, красочны и увлекательны что ваш школьник сам захочет по ним учиться. Рассмотрим, какие книги заслуживают внимания и смогут оказать наибольшее влияние на образовательный процесс. Заглянем в интернет-магазин Azon Market.

Предметные справочники

Справочники по различным школьным предметам, таким как математика, физика, химия, биология и другие, помогают быстро находить необходимую информацию. Они содержат основные формулы, теоремы, правила и законы, что делает их незаменимыми при подготовке к экзаменам и выполнении домашних заданий. Вот самые популярные.

- Полный справочник школьника: 1-4 классы

- Полный годовой курс математики в таблицах и схемах: 1 класс

- English for Everyone Junior. 5 Words a Day

Все правила русского языка в схемах и таблицах. 5 - 9 классы

- Физика в таблицах и схемах. 7-11 классы. Все темы школьной программы

- Увлекательная химия

- Занимательная геометрия

Толковые словари

Толковые словари объясняют значения слов и их использование. Они помогают улучшить словарный запас, что особенно важно для написания сочинений и других письменных работ. В интернет-магазине Azon Market можно найти любой толковый словарь русского языка, а также словари иностранных языков.

Билингвальные словари

Словари, содержащие переводы слов с одного языка на другой, полезны для изучения иностранных языков. Они помогают расширить словарный запас и улучшить навыки перевода, что важно для школьников и студентов, изучающих языки. Например лучшим в изучении английского языка считается

Ladybird Dictionary ELT

English Vocabulary in Use. Advanced. Vocabulary reference and practice. Book with answers

Пособия

  1. Пособия по подготовке к экзаменам
    Такие пособия содержат типовые задания, примеры решений и советы по подготовке к экзаменам. Они помогают структурировать процесс подготовки и акцентировать внимание на ключевых аспектах экзаменационных заданий. В Azon Market можно найти пособия для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и другим важным экзаменам.

- Весь современный английский язык в таблицах и схемах

- ОГЭ. Английский язык. Большой суперсборник для подготовки к основному государственному экзамену

  1. Методические пособия
    Методические пособия предлагают различные методики и подходы к изучению предметов. Пособия помогут выполнить с ребёнком домашние задания. Они включают рекомендации по выполнению домашних работ, лабораторных работ, проекты и практические задания. Рекомендуем.

Задания по математике для повторения и закрепления учебного материала. 3 класс.

Практический материал для занятий с детьми, испытывающими трудности с программой нач. школы. 2 кл.

Учебники

  1. Базовые учебники
    Учебники по основным предметам школьной программы являются основным источником знаний. Они систематизируют информацию и обеспечивают последовательное изучение тем. Учебники по математике, физике, химии и другим предметам можно найти в широком ассортименте на Azon Market.
  2. 2. Занимательные учебники.

Именно на них надежда, что смогут у ребёнка вызвать интерес к учебе и он углубиться в изучение предмета. В них в увлекательной форме рассказывается о фундаментальных законах. Например, этот учебник написан 100 лет назад Яковом Перельманом, но не потерял своей актульности и по сей день: Занимательная физика.

- Увлекательная химия

- Занимательная геометрия

  1. Учебники для вузов
    Учебники для студентов вузов охватывают более сложные и специализированные темы. Они содержат углубленные теоретические материалы, примеры и задачи для самостоятельной работы. Такие учебники необходимы для успешного обучения в высших учебных заведениях и подготовки к профессиональной деятельности.

Анатомический атлас Карл Толдт

English File. Beginner. Student's Book with Online Practice. Oxford.

 В интернет-магазине https://azon.market/ представлен широкий выбор учебной литературы, которая удовлетворит потребности как школьников, так и студентов.  Инвестируйте в образование!

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Раймонд Паулс: «Нет никакого настроения»

Латышские СМИ 17:13

Латышские СМИ комментариев

Маэстро Раймонд Паулс через несколько месяцев отметит свое 89-летие. Хотя его редко можно увидеть на публичных мероприятиях, он продолжает вести активную деятельность и недавно представил публике своего нового музыкального любимца – Эдгарса Ошлея, сообщает nra.lv.

Маэстро Раймонд Паулс через несколько месяцев отметит свое 89-летие. Хотя его редко можно увидеть на публичных мероприятиях, он продолжает вести активную деятельность и недавно представил публике своего нового музыкального любимца – Эдгарса Ошлея, сообщает nra.lv.

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Каждый приправляет как хочет, а потом сбегает: директор школы сравнил политику Латвии с пересоленным супом

Важно 17:06

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Директор Валлеской основной школы в Бауске и руководитель SIA „Pārdošanas skola“ Янис Виеглиньш прокомментировал ситуацию с программой „Деньги следуют за учеником“, согласно которой учебное заведение сейчас получает столько средств, сколько в нем учится детей. От этой программы больше всего страдают учителя в маленьких, сельских школах.

Директор Валлеской основной школы в Бауске и руководитель SIA „Pārdošanas skola“ Янис Виеглиньш прокомментировал ситуацию с программой „Деньги следуют за учеником“, согласно которой учебное заведение сейчас получает столько средств, сколько в нем учится детей. От этой программы больше всего страдают учителя в маленьких, сельских школах.

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Сколько квот на лечение достается гражданам РФ? Почему должны страдать латыши: Ланга

Новости Латвии 16:55

Новости Латвии комментариев

В последнее время обострился вопрос нехватки квот на оплачиваемое государством лечение и исследования. В связи с этим Лиана Ланга в Фейсбук пишет: У меня такой вопрос: какой % от использованных квот занимают граждане Российской Федерации и советские военнослужащие, оставшиеся в Латвии? Почему должны страдать граждане Латвии и латыши?

В последнее время обострился вопрос нехватки квот на оплачиваемое государством лечение и исследования. В связи с этим Лиана Ланга в Фейсбук пишет: У меня такой вопрос: какой % от использованных квот занимают граждане Российской Федерации и советские военнослужащие, оставшиеся в Латвии? Почему должны страдать граждане Латвии и латыши?

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Илзе Лиепа «будет только рада», если памятник ее отцу в Риге снесут: СМИ

Важно 16:48

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Балерина Илзе Лиепа сообщила российским СМИ, что в Рижской думе рассматривается вопрос возможного демонтажа памятника ее отцу Марису Лиепе, который находится на берегу городского канала возле Латвийской оперы. Лиепа, по ее словам, даже будет рада, если это произойдет,  сообщает tautaruna.

Балерина Илзе Лиепа сообщила российским СМИ, что в Рижской думе рассматривается вопрос возможного демонтажа памятника ее отцу Марису Лиепе, который находится на берегу городского канала возле Латвийской оперы. Лиепа, по ее словам, даже будет рада, если это произойдет,  сообщает tautaruna.

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Булочки вместо супа? Нет, у нас это невозможно: а как с обедами для детей из малоимущих семей в Даугавпилсе?

Новости Латвии 16:38

Новости Латвии комментариев

После публикации материала "Не там поели: почему соцслужба Адажи не хочет оплачивать обед малоимущим детям" мы решили выснить, а не возникают ли такие проблемы в других самоуправлениях Латвии. (Напомним, что в материале речь шла о том, что соцслужба отказалась оплачивать затраты на еду для двух учеников колледжа на том основании. что они брали не суп в столовой, а булочки в буфете). Оператор по обслуживанию клиентов отдела социальной помощи  социальной службы Даугавпилса Ирина Онищенко рассказала порталу press.lv, что дети из малоимущих и малообеспеченных семей имеют право в течение всего учебного года получать пособие на питание, которое составляет 100% оплату комплексных обедов, предлагаемых в школах города.

После публикации материала "Не там поели: почему соцслужба Адажи не хочет оплачивать обед малоимущим детям" мы решили выснить, а не возникают ли такие проблемы в других самоуправлениях Латвии. (Напомним, что в материале речь шла о том, что соцслужба отказалась оплачивать затраты на еду для двух учеников колледжа на том основании. что они брали не суп в столовой, а булочки в буфете). Оператор по обслуживанию клиентов отдела социальной помощи  социальной службы Даугавпилса Ирина Онищенко рассказала порталу press.lv, что дети из малоимущих и малообеспеченных семей имеют право в течение всего учебного года получать пособие на питание, которое составляет 100% оплату комплексных обедов, предлагаемых в школах города.

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Есть латвийский счет? «Письма счастья» от СГД получили даже давно проживающие за границей латвийцы

Новости Латвии 16:27

Новости Латвии комментариев

Осенью 2024 года Служба государственных доходов (СГД, VID) Латвии начала рассылать письма, в которых просит оправдать некоторые доходы, вероятно незадекларированные, не только жителям Латвии, но и латвийцам, проживающим за границей, сообщило агентство LETA.  Газета Latvijas Avīze выяснила, как правильно реагировать на такие сообщения.

Осенью 2024 года Служба государственных доходов (СГД, VID) Латвии начала рассылать письма, в которых просит оправдать некоторые доходы, вероятно незадекларированные, не только жителям Латвии, но и латвийцам, проживающим за границей, сообщило агентство LETA.  Газета Latvijas Avīze выяснила, как правильно реагировать на такие сообщения.

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В СМИ появились имена подозреваемых в шпионаже в пользу России

Важно 16:19

Важно комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) на этой неделе передала в прокуратуру для предъявления обвинения в шпионаже  дело против двух лиц, в том числе таксиста Сергея Сидорова, выяснило агентство ЛЕТА.

Служба государственной безопасности (СГБ) на этой неделе передала в прокуратуру для предъявления обвинения в шпионаже  дело против двух лиц, в том числе таксиста Сергея Сидорова, выяснило агентство ЛЕТА.

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