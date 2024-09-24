«Как же он мерзок»: Винкеле рассказала, как Кариньш выбивал маски для своей жены в ковидные времена

По ее словам, в то время остро ощущалась нехватка масок. Глава Службы неотложной помощи Лиене Ципуле пришла в министерство здравоохранения и сказала, что у нее такая их нехватка, что она не может обеспечить ими всех пациентов, доставляемых в латвийские больницы. "Мы решаем, что маски будут поставляться и частнопрактикующим врачам, но, конечно, в первую очередь - больницам, - продолжает Винкеле. - А мистер Каринньш параллельно хлопочет о том, чтобы у его жены в ее частной практике [она частно практикующий гинеколог, работае в однйо их частных медицинских фирм в Риге] обязательно маски. А "скорой" в этот момент масок всё ещё не хватает, потому что их [прибывших из-за границы] не могут растаможить, не хватает каких-то сертификатов. И вот он каждый день постоянно мне названиет: «Где маски? где маски? ну, когда же у моей жены будут маски?..»

Винкеле рассказывает, как однажды премьер-министр позвонил снова. «Голос дрожит, и он говорит: моя жена снова звонила в "скорую", и они не смогли выдать ей маски. Его голос дрожит от гнева, он едва может говорить... И тогда он спрашивает: почему я, будучи премьер-министром, не могу добиться такой мелочи?» На что я ответила: «Задайте самому себе этот вопрос. И каков будет ответ? Вы хотите, чтобы мы создали специальное отделение в Службе неотложной помощи, которое будет обеспечивать частную практику вашей жены?»

По ее мнению, это пример того, какова система ценностей нашего экс-премьера.

"Да, Кариньш мерзок именно настолько", - прокомментировал ситуацию Эрик Стендзениекс.