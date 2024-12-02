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Как взыскать алименты с гражданского мужа: юрист

Редакция «7 суперсекретов» 2 декабря, 2024 12:45

Юридическая консультация 0 комментариев

"Если ребенок родился в гражданском браке и муж считает ребенка своим, могу ли я взыскать с него алименты через суд, если он в итоге никак не участвует в его содержании?"

Из вашего письма нельзя понять, признал ли отец вашего ребенка свое отцовство официально.

Согласно положениям Гражданского закона, если родители ребенка состоят между собой в официально зарегистрированном браке, то отцом ребенка автоматически регистрируется муж матери ребенка.

Если родители не состоят между собой в официальном браке, то отцовство может быть признано добровольно, когда родители ребенка подают совместное заявление о признании отцовства, на основании которого в Регистре рождений делается запись об отце ребенка. Кроме того, отцовство может быть установлено в судебном порядке, и тогда запись в Регистре рождений делается на основании вступившего в силу судебного решения.

Вне зависимости от того, зарегистрирован ли между родителями брак, живут они в гражданском браке или раздельно, Гражданский закон обязывает каждого родителя содержать своего ребенка по меньшей мере в установленном в законе минимальном размере. Однако если отцовство признано только на словах, но в Регистре рождений нет соответствующей записи об отце ребенка, то подать судебный иск о взыскании с него алиментов невозможно.

Если отец ребенка отказывается добровольно официально признать свое отцовство, то можно обратиться в суд с иском об установлении отцовства и параллельно – о взыскании алиментов.

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