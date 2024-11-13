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Как ввезти в Латвию наличные от продажи полученной в наследство недвижимости в России

Редакция PRESS 13 ноября, 2024 12:13

Юридическая консультация 0 комментариев

На вопросы читателей отвечает индивидуально практикующий юрист Карина Плауде.

После смерти матери в Российской Федерации я вместе с братом унаследовал квартирное имущество, которое этим летом было продано. Принимая во внимание тот факт, что сумму денег, причитающуюся мне от продажи квартиры, мой брат не может перечислить мне, учитывая ограничения - санкции, введенные, помимо прочего, в отношении кредитных учреждений, в связи с войной России на Украине, он может дать мне причитающуюся сумму денег, 34 700 долларов США, наличными. Есть ли какие-либо риски, которые мне следует учитывать при ввозе этой суммы наличных денег в Латвийскую Республику?

В соответствии с законом «О декларировании наличных денег на государственной границе» (далее – закон), пересекая внешнюю государственную границу и ввозя в Латвийскую Республику наличные деньги в размере 10 000 евро и более, необходимо будет продекларировать имеющиеся наличные денежные средства, заполнив соответствующую декларацию. Следовательно, вам необходимо будет продекларировать 34 700 долларов США наличными, указав, что это ваши личные денежные средства.

Необходимо отметить, что требования к декларированию наличных денег различаются в зависимости от того, пересекает лицо с наличными деньгами внешнюю границу Европейского союза (например границу с Россией и Беларусью) или путешествует внутри Европейского союза. Кроме того, необходимо также обратить внимание, что целью закона является предотвращение ввоза незадекларированных или полученных преступным путем наличных денег в Латвийскую Республику, предотвращая тем самым легализацию средств, полученных преступным путем, а также финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Необходимые документы

Учитывая вышеизложенное, я рекомендую вам взять с собой все документы, удостоверяющие происхождение этих средств, чтобы при необходимости немедленно предъявить их сотрудникам таможни. В вашем случае это:

- свидетельство о наследстве,

- договор купли-продажи недвижимости,

- выписка со счета вашего брата, из которой видно, что снята соответствующая сумма денег,

- подписанное вами обоими подтверждение о передаче–получении наличных средств в соответствующем размере, в идеале – нотариально заверенное,

- нотариально заверенные переводы всех вышеперечисленных документов на латышский язык, поскольку в случае, когда человек не может доказать происхождение денежных средств, сотрудники таможни имеют право их задержать.

Если нет необходимых документов

Следует отметить, что в худшем случае, при отсутствии документов, подтверждающих происхождение денежных средств, может быть возбуждено административное дело, материалы которого могут быть переданы в Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов для принятия решения о возбуждении уголовного производства по статье 195 Уголовного закона о намерении скрыть и замаскировать истинное происхождение средств, возможно, полученных преступным путем, изменяя местонахождение этих средств, переводя их из Российской Федерации в Латвийскую Республику.

Также следует учитывать тот факт, что аналогичная обязанность декларирования наличных денег возникнет уже на территории Российской Федерации при вывозе наличных денег.

Соответственно, перед тем как осуществить данные действия, рекомендую вам обратиться к должностным лицам компетентного органа Российской Федерации для выяснения порядка декларирования и размера денежных средств, в случае вывода которых возникает указанное выше обязательство, а также, соблюдая применяемые санкции и другие ограничения, выяснить, не запрещен ли вообще вывод наличных денег в иностранной валюте из РФ.

Учитывая все вышесказанное, рекомендую искать возможность получения причитающихся вам средств в безналичной форме, чтобы даже после факта успешного пересечения границы с наличными у вас не возникло препятствий в латвийских кредитных учреждениях, как только, снова доказывая происхождение наличных средств, вы захотите внести их на счет, например, для покупки другой недвижимости.

 

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