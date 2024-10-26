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«Как в американском боевике»: в рижском супермаркете Rimi совершается по несколько краж в день

tv3.lv 26 октября, 2024 17:28

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В результате инфляции существенно возросло число магазинных краж - воры становятся все более наглыми и агрессивными, сообщает программа Degpunktā.

В частности, в магазине Rimi в микрорайоне Саркандаугава в Риге, на ул. Слиежу, напитки воруют по несколько раз в день, что доставляет изрядную головную боль охране. Работники магазина уже считают такие ситуации повседневными и уже отследили клиентов, которые регулярно присваивают товары и проносят мимо кассы, поэтому уделяют особое внимание тому, что эти люди выносят из магазина.

Очевидец одного такого происшествия по имени Каспарс, описывает ситуацию следующим образом: "Ну, там был погром. Другие говорят - как в американских боевиках. Примерно так. Конечно, там все сканеры поломались. Там его два раза на кафель положили, на пол.

Один из этих воров загрузил полный рюкзак бутылками с бальзамом и попытался убежать. Охранник схватил его, а остальные стали пытаться вырвать его из рук, чтобы вызволить своего собутыльника. Мы уложили его на пол, но они пытались оттащить его за руки, за ноги, за обувь, чтобы только его вызволить".

Впрочем, представитель Rimi Инга Бите поясняет, что ситуация не была такой уж драматической. Хотя магазин и не понес финансового ущерба в этом случае, были затронуты сотрудники. Один из посетителей, который уже раньше пытался присвоить товары, в этот раз тоже привлек внимание охранника.

Агрессивно настроенный покупатель, кроме того, резко приблизился к заведующей магазином и высказал разные фразы в ее адрес. В сумке мужчины охранник нашел несколько бутылок с алкоголем.

Тем не менее охранник справился с ситуацией сам и вежливо вывел мужчину из магазина, отобрав вещи, найденные в рюкзаке.

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