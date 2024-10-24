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Как в 90-е: трое мужчин в Даугавпилсе в подъезде напали на молодую женщину

Редакция PRESS 24 октября, 2024 13:34

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В пятницу, 18 октября, в Южно-Латгальский участок Латгальского РУП поступила информация о том, что в Даугавпилсе, в подъезде одного из многоквартирных домов, трое грабителей напали на молодую женщину. Полицейским удалось задержать злоумышленников, начат уголовный процесс, пишет Gorod.lv.

 Вечером 18 октября в подъезде одного из многоквартирных домов города Даугавпилса трое лиц 1996, 1997 и 1998 годов рождения нанесли телесные повреждения женщине 2004 года рождения. Нападавшие забрали у потерпевшей мобильный телефон Apple iPhone 15, а также золотые серьги. Общий материальный ущерб оценивается в 1 700 евро.

Пострадавшую доставили в медучреждение. В полиции отметили, что женщине удалось вернуть мобильный телефон – она нашла его выброшенным на улице.

18 октября стражи порядка оперативно задержали одного из подозреваемых, а 20 октября задержали второго, было также установлено местонахождение третьего лица, и проведены все необходимые процессуальные действия. Известно, что злоумышленники ранее уже попадали в поле зрения полиции, и в этом происшествии все они были признаны подозреваемыми лицами.

Следствие продолжается по части второй статьи 176 Уголовного закона (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание за такое преступление составляет до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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В Польше раскрыта сеть по доставке мигрантов через Белоруссию

Важно 14:43

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Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.

Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.

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Умер бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев

Новости Латвии 14:38

Новости Латвии 0 комментариев

Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев скончался в среду в возрасте 72 лет, сообщает mixnews со ссылкой на Латвийское общество поддержки ветеранов хоккея «Поддержка хоккея».

Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев скончался в среду в возрасте 72 лет, сообщает mixnews со ссылкой на Латвийское общество поддержки ветеранов хоккея «Поддержка хоккея».

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Рынок не был готов к настолько объемным работам: Кирсис о трудностях в ремонте рижских дорог

Новости Латвии 14:33

Новости Латвии 0 комментариев

В последующие годы объем работ по восстановлению покрытия рижских улиц должен приблизиться к 45 миллионам евро в год, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

В последующие годы объем работ по восстановлению покрытия рижских улиц должен приблизиться к 45 миллионам евро в год, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

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Рабы не мы: Совет иностранных инвесторов в Латвии предлагает снизить оплату сверхурочных

Важно 14:27

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Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

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Андрей Козлов: «Использование языка как дубинки — это чистый национализм против русскоязычных депутатов!»

Выбор редакции 14:21

Выбор редакции 0 комментариев

Правящие придумали еще один способ давления на партию "Стабильности!" и ее избирателей. "Для меня очевидно, что это не забота о латышском языке, а такая дубинка для неугодной оппозиции", - убежден член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

Правящие придумали еще один способ давления на партию "Стабильности!" и ее избирателей. "Для меня очевидно, что это не забота о латышском языке, а такая дубинка для неугодной оппозиции", - убежден член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

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Языковой скандал в «Молсе»: продавщицу отстранили от работы за отказ обслуживать на латышском языке

Важно 14:01

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Сотрудницу магазина в торговом центре "Молс" отстранили от работы с предупреждением после враждебных высказываний в адрес латышей и отказа обслуживать на латышском языке до решения Центра государственного языка (ЦГ) о ее владении языком, сообщили в магазине.

Сотрудницу магазина в торговом центре "Молс" отстранили от работы с предупреждением после враждебных высказываний в адрес латышей и отказа обслуживать на латышском языке до решения Центра государственного языка (ЦГ) о ее владении языком, сообщили в магазине.

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Стрессы и иммунитет: есть ли взаимосвязь?

PRESS рекомендует 14:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

Ослабление иммунитета ведет сразу к множеству различных заболеваний. И есть несколько факторов, которые ускоряют это ослабление. Не последнюю роль, если не первую, в его укреплении играет умение противостоять стрессам, от которых в жизни никуда не деться. Чтобы преодолеть проблемы и негативные эмоции, стресс мобилизует наши внутренние ресурсы. Механизм такой: сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.

Ослабление иммунитета ведет сразу к множеству различных заболеваний. И есть несколько факторов, которые ускоряют это ослабление. Не последнюю роль, если не первую, в его укреплении играет умение противостоять стрессам, от которых в жизни никуда не деться. Чтобы преодолеть проблемы и негативные эмоции, стресс мобилизует наши внутренние ресурсы. Механизм такой: сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.

Читать