Как в 90-е: трое мужчин в Даугавпилсе в подъезде напали на молодую женщину

Вечером 18 октября в подъезде одного из многоквартирных домов города Даугавпилса трое лиц 1996, 1997 и 1998 годов рождения нанесли телесные повреждения женщине 2004 года рождения. Нападавшие забрали у потерпевшей мобильный телефон Apple iPhone 15, а также золотые серьги. Общий материальный ущерб оценивается в 1 700 евро.

Пострадавшую доставили в медучреждение. В полиции отметили, что женщине удалось вернуть мобильный телефон – она нашла его выброшенным на улице.

18 октября стражи порядка оперативно задержали одного из подозреваемых, а 20 октября задержали второго, было также установлено местонахождение третьего лица, и проведены все необходимые процессуальные действия. Известно, что злоумышленники ранее уже попадали в поле зрения полиции, и в этом происшествии все они были признаны подозреваемыми лицами.

Следствие продолжается по части второй статьи 176 Уголовного закона (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание за такое преступление составляет до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.