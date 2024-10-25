Как в 1913-м открывали «Барклая», которого теперь будут сносить (ФОТО)

Вспоминаю, как в 2002 году в Рижской думе кипели страсти по поводу установки восстановленного памятника полководцу. Один национально озабоченный депутат тогда ответил вашему автору: «А москвичи бы хотели, чтобы в их столице появился памятник Чингисхану или шефу гестапо Мюллеру?»

Нормальный человек покрутит у виска и спросит: «Какая связь?» Депутат (кстати, руководитель крупной строительной фирмы), который тогда делал бизнес и в России, сказал, что связь… прямая. Дескать, русский князь был завоевателем и к тому же основоположником российской военной разведки.

Логика, мягко говоря, странная. Михаил Богданович БАРКЛАЙ-де-ТОЛЛИ прежде всего был выдающимся полководцем, чьи заслуги признавали и тогда, и сегодня. Причем не только на родине. Он был награжден орденами Пруссии, Нидерландов, Франции, Швеции, Австрии, Великобритании, в Германии бюст фельдмаршала установлен в зале славы. Можно только гордиться, что Барклай-де-Толли и многие его родные имеют отношение к нашим краям...

В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» представлена вся родословная рода БАРКЛАЕВ.

Представители древнего шотландского рода БЕРКЛИ оф ТОЛЛИ в свое время покинули Великобританию. Во второй половине XVII столетия Питер БЕРКЛИ поселился в Риге.

Один из братьев полководца был бургомистром Риги. Предкам Барклая принадлежал дом Менцендорфа в Риге, недалеко от которого стоял и дом, построенный дедом Михаила Богдановича.

Долгое время считалось, что будущий полководец родился в поместье «Памушис» (ныне территория Литвы), но сейчас есть и другие версии. Как бы то ни было, полководец и его пращуры имеют отношение и к Риге, и к нашим краям.

Открытка была отправлена из Риги в Харьков юнкеру Якову ЭЛСИСУ.

Родился будущий военачальник в 1761 году, воспитывался в Санкт-Петербурге. На военную службу он поступил в 14 лет, два года провел в нижних чинах, в 1778-м был произведен в корнеты.

Даже став известным полководцем, он не порывал связи с родными местами. Сохранились документальные свидетельства о его приезде в Ригу в 1812 году. Барклай-де-Толли, тогда главнокомандующий 1-й Западной армией и военный министр России, приехал в Ригу 26 марта 1812 года.

После осмотра городских укреплений он отметил: «Крепости Рига и Динамюнд (Усть-Двинск. - Авт.) могут и должны представить упорную защиту против неприятеля…»

Остановился главнокомандующий у своего двоюродного брата, бургомистра города Августа Вильгельма БАРКЛАЯ-де-ТОЛЛИ. Через два дня полководец покинул город, но за это время успел лично изучить состояние его укреплений.

Европа высоко оценила полководческий талант Барклая. Во многих трудах европейские историки называют его самым удачливым соперником НАПОЛЕОНА. Ту же точку зрения разделял и Александр Сергеевич ПУШКИН в стихотворении «Полководец». Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ также считал, что современники несправедливо предали Барклая забвению.

Не исключено, что принижение роли этой личности в истории было связано с мнением, будто он не знал русского языка и ему трудно было общаться с русскими офицерами. Это вымысел. Полководец не только говорил, но и писал на русском. Единственное, что выдавало в нем иностранца, – сильный немецкий акцент.

Барклай-де-Толли скончался в 1818 году и в родных местах был похоронен. Правда, не на территории нынешней Литвы или Латвии, а в Эстонии – в местечке Йыгевасте. Оба нынешних независимых государства тогда входили в Лифляндскую губернию Российской империи...

В 1912 году в России отмечали 100-летие победы над Наполеоном. В Риге решили отметить дату по-особому – установить памятник Барклаю-де-Толли.

Как и полагается, объявили конкурс. Из 45 проектов комиссия остановила свой выбор на работе профессора Вильгельма ВАНДШНЕЙДЕРА. Через год, 13 октября 1913 года, памятник открыли.

Однако монументу недолго довелось украшать наш город: грянула Первая мировая, и из Риги начали вывозить произведения искусства. Среди них оказался и бронзовый монумент Барклаю.

Не раз доводилось слышать, что монумент перевозили тем же пароходом, что и памятник ПЕТРУ I, и оба в результате торпедирования судна оказались на дне морском. Правда, если статую царя потом обнаружили, то памятник Барклаю навечно исчез в пучине морской.

Эта версия не имеет никакого отношения к реальности.

В одном из номеров газеты «Рижский вестник» за 1915 год была опубликована информация о том, что памятник Барклаю-де-Толли отправляют в Москву на интендантские склады. Отправить в Москву груз морем было нельзя – только по железной дороге. В 1920-е годы склады перешли в ведение НКВД. Именно это ведомство, по-видимому, и поставило точку в судьбе дореволюционного монумента. Скорее всего, памятник «буржуйскому генералу» пошел на переплавку...

От великолепного бронзового Барклая в Риге долгие десятилетия оставался лишь гранитный постамент. Кто бы мог подумать, что через многие годы памятник вернется на прежнее место – уже отлитый заново. Это заслуга рижского предпринимателя Евгения ГОМБЕРГА.

Отливали монумент в Петербурге. Однако гораздо сложнее было не восстановить его, а убедить чиновников независимой Латвии дать согласие на установку памятника. В стране, в Рижской думе не один месяц кипели страсти. И все же бронзовый фельдмаршал вновь взошел на старинный постамент – на Эспланаде.

Выиграли все: у Риги появился достойный памятник, который не стыдно и туристам показать...

А старинную открытку с первого открытия монумента ваш автор получил от жителя Межапарка. Он рассказал, что на чердаке деревянного дома нашел старинный саквояж, а в нем журналы «Нива», книги с «ятями» и «ерами» и перевязанную тесемками пачку пожелтевших открыток. Все они были отправлены из Риги в город Чугуев Харьковской губернии юнкеру 4-й роты Харьковского военного училища Якову ЭЛСИСУ.

Та, что с открытием памятника Барклаю-де-Толли, ушла 29 октября 1913 года. Отправитель сообщает, что этот памятник был недавно открыт в Риге. Можно предположить, что юнкер не погиб в годы войны и революции и вернулся в Ригу. А вместе с ним вернулись открытки, отправленные ему родными. Спустя многие десятилетия одна из них оказалась в моей коллекции. У открыток, как и у людей, тоже есть судьба...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Открытки из коллекции автора