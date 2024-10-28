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Как тратят «отступные» не прошедшие в Сейм партии

© LETA 28 октября, 2024 13:04

Новости Латвии 0 комментариев

Уже совсем скоро срок нынешнего созыва Сейма достигнет своей середины, и вот уже два года государственное финансирование по результатам выборов получают не только избранные в парламент партии, но и те, которые не прошли в Сейм, но набрали 2% голосов.

Как выяснила программа Латвийского телевидения "De facto", оставшимся вне парламента партиям это финансирование не очень помогло - ни одной из них не удалось значительно повысить свой рейтинг, а у некоторых возникли внутренние конфликты, в том числе из-за денег.

Выделяемые из бюджета средства они в основном тратили на рекламу, а в некоторых случаях - на оплату работы руководства.

На последних выборах в Сейм не прошли шесть списков, которые могли претендовать на госфинансирование, однако деньги получают только пять, поскольку Русскому союзу Латвии так и не удалось открыть счет в зарегистрированном в Латвии кредитном учреждении.

Впервые за бортом парламента осталось и "Согласие", которое до этого на протяжении многих лет находилось в оппозиции. "Согласие" - единственная из не прошедших в Сейм партий, у которой рейтинг в последнее время превысил пятипроцентный барьер.

(Lsm.lv)

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Вместо жильцов голосуют «мертвые души»? Интересная история в одном из юрмальских домов

Важно 17:42

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