Как тратят «отступные» не прошедшие в Сейм партии

Как выяснила программа Латвийского телевидения "De facto", оставшимся вне парламента партиям это финансирование не очень помогло - ни одной из них не удалось значительно повысить свой рейтинг, а у некоторых возникли внутренние конфликты, в том числе из-за денег.

Выделяемые из бюджета средства они в основном тратили на рекламу, а в некоторых случаях - на оплату работы руководства.

На последних выборах в Сейм не прошли шесть списков, которые могли претендовать на госфинансирование, однако деньги получают только пять, поскольку Русскому союзу Латвии так и не удалось открыть счет в зарегистрированном в Латвии кредитном учреждении.

Впервые за бортом парламента осталось и "Согласие", которое до этого на протяжении многих лет находилось в оппозиции. "Согласие" - единственная из не прошедших в Сейм партий, у которой рейтинг в последнее время превысил пятипроцентный барьер.

(Lsm.lv)