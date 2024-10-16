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Как теперь ездят в Россию и Белоруссию: глава автобусной компании

© Lsm.lv 16 октября, 2024 20:14

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Несмотря на то, что отношения Латвии с РФ и РБ практически заморожены, и есть риск провокаций и неполучения консульской помощи, латвийцы продолжают посещать эти страны. С Рижского международного автовокзала люди отправляются в Москву и Санкт-Петербург, но теперь им нужно считаться с возросшей ценой билетов и длительными проверками на границе, рассказал Андрис Подгорный, председатель правления транспортной компании Norma-A, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Пассажирскими перевозками в Россию и Белоруссию занимаются несколько компаний. Norma-A — одна из таких компаний, чьи разрешения действительны более двух лет.

Цены на билеты в среднем удвоились по сравнению с тем, что было до вторжения России в Украину.

Глава компании Андрис Подгорный говорит, что на границе также приходится принимать во внимание более длительные проверки документов: «Мы только сообщаем, какие пассажиры прибудут, а затем  контрольные службы [проверяют]. Поэтому сейчас автобусы находятся на границе гораздо дольше, пока их все не проверят. Так что время пересечения границы сегодня не определено, оно зависит от того, как люди едут, как быстро они могут пересечь границу. Есть люди, которым отказывают и во въезде, и в выезде, поэтому автобусы стоят, и их проверяют».

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Снять наличные в банкоматах станет проще: СМИ

Важно 20:40

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Банки должны будут облегчить доступ к снятию наличных в банкоматах, а также обеспечить постоянное очное обслуживание городских и сельских жителей. Это предусмотрено принятыми Сеймом поправками к закону о кредитных учреждениях, устанавливающими требования к банкам относительно географического расположения, количества и минимального времени работы банкоматов, сообщает rus.tvnet.lv  со ссылкой на газету Latvijas Avīze.

Банки должны будут облегчить доступ к снятию наличных в банкоматах, а также обеспечить постоянное очное обслуживание городских и сельских жителей. Это предусмотрено принятыми Сеймом поправками к закону о кредитных учреждениях, устанавливающими требования к банкам относительно географического расположения, количества и минимального времени работы банкоматов, сообщает rus.tvnet.lv  со ссылкой на газету Latvijas Avīze.

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Барклая снесут. С постаментом: Рижская дума решила (ДОПОЛНЕНО)

Важно 20:39

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Рижская дума на сегодняшнем заседании приняла решение относительно памятника российскому полководцу Барклаю де Толли, сообщают источники press.lv в РД.

Рижская дума на сегодняшнем заседании приняла решение относительно памятника российскому полководцу Барклаю де Толли, сообщают источники press.lv в РД.

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Латышский доктор признал, что ему неуютно среди темнокожих приезжих

Латышские СМИ 20:38

Латышские СМИ 0 комментариев

«Мне, как жителю, глядя на «Болт», очевидно, что за последние 3-5 лет он стал таким, какой он есть - ну, вы говорите «чучмеки», а я скажу, что он стал намного темнее». - Такое мнение высказал нейрохирург Елгавской поликлиники и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Ренарс Путниньш в программе «Пресс-клуб» телеканала TV24, обсуждая вопросы трудоустройства граждан третьих стран в Латвии, а также видео с большой группой индийцев в окрестностях Марупе, которое вызвало тревогу у жителей

«Мне, как жителю, глядя на «Болт», очевидно, что за последние 3-5 лет он стал таким, какой он есть - ну, вы говорите «чучмеки», а я скажу, что он стал намного темнее». - Такое мнение высказал нейрохирург Елгавской поликлиники и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Ренарс Путниньш в программе «Пресс-клуб» телеканала TV24, обсуждая вопросы трудоустройства граждан третьих стран в Латвии, а также видео с большой группой индийцев в окрестностях Марупе, которое вызвало тревогу у жителей

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«Больше не звоните на этот номер»: публика, не говорящая на латышском, тормозит развитие страны»

Важно 20:30

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"Русская языковая агрессия и наглость феноменальны. - Возмущается Лиана Ланга на своей странице в Фейсбук. - Публика, не владеющая государственным языком, создает социальную напряженность, стресс, мешает сотрудничеству, социальным и бизнес-процессам, тормозит развитие страны.  Именно поэтому кампания#AtkrieviskoLatviju призывает наказывать штрафами тех, кто не говорит на государственном языке. Послушайте, как русская женщина звонит в домоуправление и навязывает латышу русский язык".

"Русская языковая агрессия и наглость феноменальны. - Возмущается Лиана Ланга на своей странице в Фейсбук. - Публика, не владеющая государственным языком, создает социальную напряженность, стресс, мешает сотрудничеству, социальным и бизнес-процессам, тормозит развитие страны.  Именно поэтому кампания#AtkrieviskoLatviju призывает наказывать штрафами тех, кто не говорит на государственном языке. Послушайте, как русская женщина звонит в домоуправление и навязывает латышу русский язык".

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Суперлуние: сегодня над Латвией — «Луна охотника»

Важно 20:28

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В ночь на 17 октября латвийцы (как, впрочем, и все жители Земли) смогут наблюдать одно из самых впечатляющих астрономических явлений – суперлуну, известную также как «Луна охотника», сообщает портал grani.lv. 

В ночь на 17 октября латвийцы (как, впрочем, и все жители Земли) смогут наблюдать одно из самых впечатляющих астрономических явлений – суперлуну, известную также как «Луна охотника», сообщает портал grani.lv. 

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Депутат Нацобъединения призывает запретить титры на русском языке в фильмах

Важно 20:18

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Депутат оппозиционного Нацобъединения Илзе Индриксоне направила письмо комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, призывая ее начать рассмотрение поданных партией еще в прошлом году поправок о запрете титров на русском языке в фильмах.

Депутат оппозиционного Нацобъединения Илзе Индриксоне направила письмо комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, призывая ее начать рассмотрение поданных партией еще в прошлом году поправок о запрете титров на русском языке в фильмах.

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