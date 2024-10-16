Как теперь ездят в Россию и Белоруссию: глава автобусной компании

Пассажирскими перевозками в Россию и Белоруссию занимаются несколько компаний. Norma-A — одна из таких компаний, чьи разрешения действительны более двух лет.

Цены на билеты в среднем удвоились по сравнению с тем, что было до вторжения России в Украину.

Глава компании Андрис Подгорный говорит, что на границе также приходится принимать во внимание более длительные проверки документов: «Мы только сообщаем, какие пассажиры прибудут, а затем контрольные службы [проверяют]. Поэтому сейчас автобусы находятся на границе гораздо дольше, пока их все не проверят. Так что время пересечения границы сегодня не определено, оно зависит от того, как люди едут, как быстро они могут пересечь границу. Есть люди, которым отказывают и во въезде, и в выезде, поэтому автобусы стоят, и их проверяют».