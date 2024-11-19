Как скопить на пенсию побольше: в чём интрига 2-го пенсионного уровня?

1 процентный пункт из накопительной пенсионной системы (2-й уровень) планируется перевести на 1-й, государственный, уровень пенсий (15% и 5% соответственно). Так записано в проекте бюджета на 2025 год.

Обоснование: для компенсации снижения доходов бюджета, вызванного изменением налогов на рабочую силу...

Поддержка пенсионерскими деньгами

А изменения предстоят такие. С 2025 года будет введен:

- фиксированный необлагаемый минимум в размере 510 евро в месяц;

- необлагаемый минимум для пенсионеров вырастет до фантастических размеров - с 500 до 1 000 евро в месяц;

- минимальная зарплата - с 700 евро до 740 евро в месяц в 2025 году, до 780 евро в 2026-м, до 820 евро в 2027-м и до 860 евро в 2028-м.

А также, чтобы сбалансировать необлагаемый минимум со ставками подоходного налога и упростить систему налогов на рабочую силу, будет введена единая ставка налога в размере 25,5% для доходов до 105 300 евро в год (8 775 евро в месяц), а доходы свыше 8 775 евро в месяц будут облагаться налогом в размере 33%.

Компенсировать затраты, которые потерпит госказна вследствие этих перемен, и предстоит в том числе этому 1 проценту пенсионных накоплений. Предлагается отвести 15% пенсионной части взносов социального страхования налогоплательщиков на 1-й уровень и 5% - на 2-й. В настоящее время 14% идет на 1-й пенсионный уровень и 6% - на 2-й. Суммарные взносы в будущий пенсионный капитал работника не меняются, они остаются на уровне 20%.

Оба этих уровня имеют свою годовую доходность. Для 1-го уровня он определяется в соответствии с установленным порядком обновления капитала государственной пенсии по старости, где одним из факторов является индекс потребительских цен, проще говоря – инфляция.

Для 2-го уровня важна инвестиционная стратегия, предлагаемая инвестиционным менеджером, и доход от этих инвестиций. Данные показывают, что в последние годы инвестиции 1-го уровня оказались более выгодными для пенсионеров, поэтому предлагаемые временные изменения не приведут к снижению будущих пенсий налогоплательщиков.

Если взносы 2-го уровня могут понести потери и вложенный капитал может уменьшиться, то пенсионный капитал государства 1-го уровня индексируется каждый год и уменьшаться не может.

Такое решение запланировано на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028-го...

Какой такой 2-й уровень?

Пока законодатели ломают копья, сражаясь за 1% пенсионерских накоплений, сами потенциальные пенсионеры, да и те, кто уже получает дивиденды со 2-го уровня, плохо знают или вообще не задумываются о том, что это такое и почему часть их социальных взносов переводится куда-то в частные финансовые структуры.

Опросы показали, что почти четверть налогоплательщиков не знают, куда направляются их взносы на 2-й пенсионный уровень, а каждый пятый об этом не задумывался.

2-й уровень, фактически обязательный, - для тех, кто родился после 1 июля 1971 года. То есть налогоплательщиков не спрашивают: хотят ли они доверить часть своих накоплений банку? А ведь в основном население традиционно больше доверяет государству, чем частным коммерческим компаниям.

2-й уровень – это пенсионная схема, когда часть пенсионных отчислений размещается на финансовом рынке и создает дополнительные накопления будущему пенсионеру. В настоящее время 6% от нашей зарплаты передается банкам. Это значит, что деньги работают и приносят процент будущему пенсионеру.

Перечисления 2-го уровня управляющий средствами вкладывает в акции, облигации и ценные бумаги, зарегистрированные на личном счете участника акции, а также в долговые расписки предприятий, в акции и иностранные ценные бумаги. Деятельность частных управляющих средствами находится под надзором Комиссии финансов и капитала.

То есть при выходе на пенсию жителю назначают государственную пенсию, сформированную на основе взносов социального страхования, а также у него к этому времени образуется пенсионный капитал, накопленный из перечисленной части взносов социального страхования.

Общий объем социальных взносов для пенсионного капитала не меняется, а распределяется между пенсионными системами 1-го и 2-го уровней.

Взносы обязательного социального страхования составляют в настоящее время 34,09% от зарплаты брутто, из которых 10,50% перечисляется из зарплаты налогоплательщика, а 23,59% перечисляет работодатель. Из них 20% идут в пенсионную копилку, то есть пенсионные страховые взносы составляют 20% от суммы ежемесячных доходов...

Как распределяются эти 20% между государственным пенсионным страхованием пенсионера и банками (между 1-м и 2-м уровнями):

* 2001-2006 годы – 18% и 2% соответственно;

* 2007-й – 16% и 4%;

* 2008-й – 12% и 8%;

* 2009-2012 годы – 18% и 2%;

* 2013-2014 годы – 16% и 4%;

* 2015-й – 15% и 5%;

* 2016-й и далее – 14% и 6%.

Первая сумма остается в государственном пенсионном фонде, а вторая работает в банке.

Конечно, передача части государственного пенсионного капитала банкам – это поддержка коммерческого сектора со стороны государства, дополнительные вливания в него, оплата работы управляющего из накоплений пенсионера. И банк – это в любом случае риск. Что, впрочем, и показывают происходящие с банками потрясения: ковидный кризис, например, когда участники активных схем 2-го уровня потеряли часть накоплений...

Влияние – минимальное

Может ли сам налогоплательщик каким-то образом увеличить свои накопления на 2-м уровне? Вот факторы роста накоплений, которые во многом зависят от самого будущего пенсионера:

- размер зарплаты налогоплательщика;

- общий объем взносов 2-го уровня;

- продолжительность участия во 2-м уровне.

На прирост прибыли плательщика взносов могут повлиять грамотная деятельность управляющего средствами фондированной пенсии и плана вложения, успешная работа банка, финансовой компании, которые выбрал будущий пенсионер. Хотя на прибыль влияют процессы и геополитические, и происходящие в стране.

Молодым людям, недавно начавшим трудовую деятельность, рекомендуется выбирать более активный пенсионный план с более высоким риском - где управляющий вкладывает в акции больший процент накопления (75-100%) – и с потенциально большей доходностью.

Для жителей, чей пенсионный возраст уже приближается, более подходящими будут консервативные планы с более низким риском.

(!) Участники схемы имеют право менять управляющего средствами один раз в году. Подать заявление о смене управляющего средствами государственного фондированного пенсионного капитала и плана вложений можно на государственном портале: www.latvija.lv

(!) Планы вложений в рамках одного управляющего средствами можно менять два раза в году.

В качестве гарантии государство обещает, что в случае экономических катаклизмов основной пенсионный капитал сохранится.

Ознакомиться с размером и динамикой роста пенсионных накоплений 1-го и 2-го уровней, а также поменять план вложений 2-го уровня можно на государственном портале: www.latvija.lv

Что делать?

Действительно, ну копятся пенсионерские денежки на 2-м уровне, потом приходит пенсионный возраст - и что дальше? Как разъясняют в Государственном агентстве социального страхования (VSAA), есть варианты.

При подаче заявления на пенсию по старости человек может выбрать, как использовать капитал, накопленный на 2-м уровне своей пенсии:

1. Прибавить к пенсии по старости.

2. Приобрести полис пожизненного пенсионного страхования и выбрать график выплаты.

3. Завещать, но это следует оформить до выхода на пенсию.

А если ничего не делать?

Тогда при начислении государственной пенсии накопления 2-го уровня будут пересчитаны и добавлены к ежемесячной пенсии по старости.

Если пенсионер умирает до назначения пенсии, не завещав свои накопления 2-го уровня, то они отходят государству. А ведь можно похлопотать заранее и поддержать своих родных на всякий случай...

Оксана ПЕТРЕНКО