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Как растут зарплаты в Латвии: у кого и на сколько?

Редакция PRESS 8 ноября, 2024 11:15

Бизнес 0 комментариев

В мае этого года по сравнению с маем прошлого года наибольший прирост зарплат среди всех групп профессий в Латвии был у учителей, показывают обобщенные Службой государственных доходов (СГД) данные.

При этом в аспекте численности работающих самый внушительный прирост был в группе "законодатели, должностные лица и руководители".

Опираясь на данные СГД и используя те же названия групп профессий, можно сделать вывод, что в мае 2024 года самыми высокооплачиваемыми профессиями в Латвии были руководители сферы информационных технологий (ИТ) (22,8 евро в час), программисты и аналитики (19,6 евро в час), врачи (18,7 евро в час), руководители сферы торговли и развития (17,9 евро в час), старшие специалисты баз данных (17,5 евро в час), старшие специалисты по юридическим делам (17 евро в час), старшие специалисты по торговле и общественным отношениям (16,1 евро в час), руководители коммерческих услуг и административные руководители (15,9 евро в час), руководители в сфере промышленности и строительства (15,7 евро в час), математики, актуарии и статистики (15,6 евро в час), законодатели, должностные лица и руководители (15,4 евро в час), а также академический персонал университетов и других вузов (15,4 евро в час).

Самыми низкооплачиваемыми профессиями, в свою очередь, были продавцы на улицах и рынках, судовые палубные рабочие, уборщики и помощники, присматривающие за детьми и помощники учителей, рабочие разных простых профессий, изготовители одежды, подсобные рабочие по подготовке продуктов питания, сборщики мусора; лица, оказывающие услуги уборки вручную; производители культурных растений, а также работники сельского и лесного хозяйства.

Тут стоит добавить, что с учетом местных демографических и социальных тенденций именно в этих, т. е. самых низкооплачиваемых, группах профессий местных жителей могли бы заменить приезжие из других стран.

(Diena)

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