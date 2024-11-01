Как помочь организму перейти на зимнее время: советы экспертов

Перевод часов в странах Евросоюза является обязательным с 2001 года. Одним из аргументов в пользу перевода тогда называлась экономия электроэнергии. Считалось, что дополнительные дневные часы снизят ее потребление.

Сегодня на территории ЕС существуют три часовых пояса. В Ирландии и Португалии действует гринвичское время (среднее солнечное время меридиана, проходящего через прежнее место расположения Гринвичской королевской обсерватории около Лондона). В восьми государствах, в том числе в странах Балтии, - восточноевропейское время (опережающее его на два часа). В остальных странах Евросоюза - среднеевропейское время, опережающее гринвичское на час.

С 1996 года в Евросоюзе действует единое правило перехода на зимнее и летнее время: стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября на час назад. При этом отдельные европейские страны начали переход на летнее время гораздо раньше, чем ЕС в целом. Так, в ФРГ с целью экономии электроэнергии стали переводить стрелки часов еще в 1980 году...

Жители ЕС и ЛР против перевода стрелок

Однако споры вокруг этой темы не утихали. Несколько лет назад Еврокомиссия провела глобальный опрос европейцев по поводу того, надо ли переводить стрелки часов дважды в год. Подавляющее большинство жителей - 84%! - высказалось против перехода на летнее время и обратно. Люди жалуются на негативное влияние перевода часов на здоровье, а аргумент сбережения энергоресурсов от перевода стрелок в современной экономике уже несостоятелен.

Учитывая результаты опросов, Еврокомиссия выступила с предложением отказаться в ЕС от регулярного перевода часов. Но странам предложили самим выбрать между зимним и летним временем.

Предполагалось, что те страны, которые в конечном итоге откажутся от постоянных переходов на летнее и зимнее время, в последний раз переведут часы в октябре 2021 года. Однако в ситуацию вмешалась пандемия, которая приостановила все изменения.

При этом в Еврокомиссии подчеркивают: каким бы ни было решение каждой страны, оно должно быть четко скоординировано с другими членами ЕС. Иначе это может нанести союзу серьезный экономический ущерб.

Между тем Латвия поддерживает отказ от сезонной смены времени с постоянным сохранением времени летнего - об этом было заявлено в докладе Министерства экономики еще в 2018 году. Проведенный опрос показал, что 56% жителей Латвии считают: перевод времени на один час вперед или назад плохо сказывается на их самочувствии и здоровье. А Литва и Эстония ранее заявили: при выборе часового пояса они учтут точку зрения соседей...

Где в Европе и в мире не переводят стрелки

Впрочем, и сегодня далеко не вся Европа (и тем более другие континенты) переводят стрелки часов.

Россия от перехода на сезонное время отказалась в октябре 2014 года, Белоруссия – тремя годами ранее. Отменили перевод часов Азербайджан (2016), Армения (2012), Грузия (2005), Казахстан (2005), Кыргызстан (2005), Таджикистан (1992), Туркменистан (1992), Узбекистан (1992).

Летнее время применяется в 78 странах (в 10 из них не во всех регионах), а 161 страна его не использует.

В Северном полушарии летнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике (кроме ряда штатов и провинций), а также в Марокко, Иране, Сирии, Иордании, Ливане, Израиле, Палестине.

В Южном полушарии летнее время используется в Австралии (в ряде штатов), Новой Зеландии, Парагвае, Бразилии (в ряде штатов), Намибии.

Отказались от использования летнего времени Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран.

Во многих странах идет постоянная борьба за сохранение или отмену летнего времени. Примечательно, что за сохранение выступают энергетики, сети розничной торговли, за отмену - медики, транспорт и фермеры...

Свет – наше лекарство!

А как перевод часов влияет на самочувствие людей? И можно ли снизить негативные моменты от перевода времени?

- У каждого из нас есть свои биологические часы, и большинству нужно 1-2 дня, чтобы их перевести в нужную сторону. Но есть более чувствительные люди, - разъяснила в интервью Латвийскому радио руководитель неврологического отделения Рижской Восточной клинической университетской больницы Дайна ПАСТЕРЕ. – И у этих людей перемена может требовать около недели, иногда больше…

По словам специалиста, у более чувствительных людей может проявляться ряд симптомов: сонливость в течение дня, проблемы с концентрацией, трудности с интеллектуальной деятельностью. Могут появиться жалобы на головную боль, головокружение, тошнота, потеря аппетита - мы привыкли вставать и есть в определенное время…

Сказывается перевод стрелок и на маленьких детях: им никак не объяснишь, почему именно сейчас надо ложиться спать, а сейчас - вставать, если только что все было по-другому.

Д-р Пастере также дала несколько советов, как смягчить нежелательные моменты:

- Нам очень не хватает света, а его будет становиться все меньше. Поэтому, если возможно, стоит как можно больше пользоваться естественным солнечным светом, а когда встаем темным еще утром, сразу включать все лампы, чтобы организм тонизировать, было лучшее настроение. Нужно делать то, что нас радует... Более яркую среду вокруг себя встраивать, носить яркую одежду. Кроме того, следить за своим организмом, за витамином D. Может быть, в это время стоит сходить в лабораторию, сдать анализ на этот витамин. Не только дети, но и любой человек может принимать витамин D как добавку…

По словам психиатра Андрея МУХОМОРОВА, человеческий организм - это ритмическая система, которая имеет стабильные дневные и ночные ритмы. Каждые полгода заставлять его переадаптироваться с одного времени на другое - серьезная нагрузка.

- Универсальных советов, как лучше минимизировать риски, нет, - говорит врач. - И хотя один час - это некритично для здоровых людей, и они в течение нескольких дней адаптируются, риски ДТП в первые дни и некоторое влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями показаны во многих исследованиях…

В самые первые дни после перевода часов врач призывает быть более внимательными на дороге, прислушиваться к своему организму и стараться не перегружать его...





Илья ДИМЕНШТЕЙН