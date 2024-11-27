Как, опять? Назревает новая реформа экзаменов в школах

МОН предлагает оставить в девятых классах два централизованных экзамена - по латышскому языку и математике, а экзамен по иностранному языку оставить на усмотрение самоуправления или школы. Выпускники средних школ должны будут сдавать два экзамена оптимального уровня - по латышскому языку и математике, а также хотя бы один экзамен высшего уровня по одному предмету на выбор. Руководитель Даугавпилсского управления образования Марина Исупова сомневается, необходимы ли централизованные экзамены в основной школе. По ее мнению, на самом деле нужно говорить совсем о другом - не об изменениях в механизмах контроля, а о качестве образования. Что касается средней школы, то экзамены нужно сохранить, установив минимум, который должны сдать выпускники.

Советник по вопросам образования и культуры Латвийского союза самоуправлений Инара Дундуре хотела бы получить от министерства ответ - для чего нужны централизованные экзамены, какова их цель? Она напоминает, что они были введены по инициативе вузов на том основании, что нужны равные условия приема студентов. В нынешнем разделении экзаменов на оптимальный и высший уровень у вузов нет большой необходимости, так как в основном можно поступить, сдав экзамены на оптимальный уровень. В настоящее время только Рижский университет Страдиньша требует сдачи экзаменов по биологии и химии на высшем уровне, а Латвийская академия культуры - по культуре и искусству. Возникает вопрос, насколько целесообразно сохранять требование о двух централизованных экзаменах высшего уровня? "На самом это вопрос к вузам, потому что сейчас конкретного ответа нет - что они учитывают, а что нет?" - говорит Дундуре.