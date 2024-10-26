Как ограничить рост цен на продукты? У министра экономики есть план — в понедельник мы узнаем, какой

Валайнис, по его словам, задумал несколько решений для снижения цен на продукты в супермаркетах: "Ценовая политика супермаркетов, отношение к потребителям и производителям достигли того предела, который уже очень близок к вседозволенности, и это нужно прекратить. Едва ли не каждую неделю нас ожидают новые повышения цен на продукты питания, не имеющие объективного обоснования".

Политик заметил, что озвученные в свое время аргументы о ценах на энергоресурсы "на данный момент не выдерживают никакой критики".

Предложенные решения связаны с защитой интересов местных производителей и наценкой на продовольственные товары первой необходимости, заявил агентству LETA Валайнис, комментируя свой замысел. Изменения могут коснуться законов, регулирующих отношения между торговцами, производителями и потребителями, а вот изменений налогов не ожидается.

Предложение Минэкономики последовало позже других вариантов, в том числе от Совета по конкуренции. Валайнис оценил их как слабые - они "что-то меняют косметически", но недостаточны по масштабу и колебания цен возможны лишь в пределах 1%.

По мнению политика, необходимы "более фундаментальные изменения". При этом предложения Совета по конкуренции тоже планируется продвигать.

"То, что мы собираемся предложить, выходит за пределы обычной практики, в Латвии ничто подобное ранее не обсуждалось", - заявил Валайнис. При подготовке предложений был учтен опыт других стран ЕС, где "разными способами" достигнуто ограничение роста цен - как минимум, на отдельные группы продовольственных товаров.

В Латвии поначалу в результате внедрения предложений они тоже могут оказать влияние на отдельные группы товаров, но политик не назвал их.

Более подробную информацию о плане и его реализации СЗК обещает предоставить после его рассмотрения на заседании правления.

Если правление поддержит предложения, предварительно их могут обсудить в коалиции через неделю, предполагает Валайнис.