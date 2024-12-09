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Как обманывают на кассах самообслуживания: даже пирожок может привести к статье за мошенничество

© Postimees 9 декабря, 2024 17:04

Мир 0 комментариев

Распространение касс самообслуживания привело к тому, что финские суды все чаще стали выносить приговоры за мелкие мошенничества, связанные с магазинными кражами. Попытки обойти систему и не заплатить за товар нередко приводят к судебным разбирательствам. Чаще всего на кассах самообслуживания пытаются подменить этикетки, сообщает rus.postimees.ee.

Полиция рассматривает как мелкое мошенничество, например, случаи, когда человек меняет ценник на товаре и пытается заплатить меньше реальной стоимости.

В отдельных магазинах все чаще отказываются от использования касс самообслуживания из-за краж.

1. Карельский пирожок как улика

29-летний мужчина положил в пакет пирожное, однако взвесил его как карельский пирожок. Вдобавок он прихватил с собой упаковку готовой курицы в соусе терияки, однако на кассе самообслуживания вместо всех этих товаров он пробил и оплатил лишь два карельских пирожка на сумму 1,10 евро, тогда как стоимость продуктов составляла 8,54 евро.

Мужчина вышел из магазина никем не остановленный, однако его действия попали на камеру видеонаблюдения. В следующий раз в этом же магазине он прошел через кассу самообслуживания, оплатив лишь два товара из трех, после чего его задержали. С учетом предыдущей кражи суд приговорил вора к 20 суточным штрафам, что с его доходом составило 120 евро.

2. Лук вместо суши

46-летний мужчина взял упаковку суши стоимостью 13,90 евро, а вместо нее пробил на кассе самообслуживания луковицу, после чего преспокойно оставил лук на кассе и вышел из магазина с обедом в кармане.

Во второй раз тот же мужчина снова решил полакомиться суши и пришел в тот же магазин, впрочем, в этот раз наклеив ценник от лука прямо на коробку с роллами. На кассе его остановил охранник. Мужчина не признал свою вину, однако в суде в качестве доказательства были предъявлены съемки камеры видеонаблюдения. Клиент вынужден был заплатить 120 евро штрафа.

3. Подмена ценников в примерочной

31-летняя женщина в примерочной переклеила ценники на чемодане, нескольких косметических продуктах и паре ботинок, заплатив за все 98 евро, в то время как настоящая стоимость товаров составляла 410 евро. Покупательница успела покинуть магазин, однако позже ее задержала полиция. Суд приговорил ее за мелкое мошенничество к 30 суточным штрафам, что с ее доходом составило 180 евро.

4. Переклеенные этикетки

29-летний мужчина пробил на кассе самообслуживания упаковку трусов, блендер и ботинки, заплатив за них всего 12,50 евро, хотя их суммарная цена составляла 107 евро.

Согласно обвинению, он переклеил ценники на товарах с выгодой для себя, хотя на суде он заявил, что ему просто попались вещи с неправильными этикетками. Суд решил, что это крайне маловероятно. По свидетельству охранника, покупатель вел себя подозрительно, постоянно оглядывался и нервничал, оплачивая покупки на кассе.

Как заявил охранник, сбоку от касс самообслуживания находятся мониторы, на которых видно, что покупают клиенты. Когда охранник заметил, что среди покупок, которые оплачивал мужчина, не было наименований, замеченных им на мониторе, он остановил покупателя и проверил его сумку.

Суд счел показания охранника достоверными и приговорил мошенника к 20 суточным штрафам, что составило в его случае 380 евро.

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