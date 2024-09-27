Изменения в правилах использования чартерных рейсов Государственной канцелярии было поручено разработать после того, как выяснилось, что организация специальных перелетов Кариньша привела к чрезмерным расходам. Это нанесло убытки бюджетам Латвии и Совета Европейского cоюза на сумму около 545 000 евро. Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела оценивает законность использования Кариньшем специальных авиарейсов.

Как сообщила Государственная канцелярия, разработанные уточнения касаются использования специальных чартерных рейсов и предлагают критерии, в каких случаях должностным лицам допустимо использовать такие рейсы для поездки в командировку или возвращения из нее. Предложенные изменения предусматривают, что члены правительства и сопровождающие делегации могут использовать специальные чартерные рейсы в исключительных случаях в чрезвычайной ситуации, когда в стране введен особый правовой режим, из-за которого невозможно воспользоваться регулярными коммерческими рейсами.

Кроме того, специальные рейсы можно будет использовать в интересах государственной безопасности для предотвращения внутренних и внешних угроз, а также для обеспечения обороны государства, общественной безопасности и демократического развития. Также их можно будет использовать, если регулярные коммерческие рейсы недоступны в течение 12 часов до начала мероприятия или после его окончания.

Предлагаемые изменения в правилах предусматривают, что информация о специальных чартерных рейсах будет публиковаться на сайте соответствующего учреждения. Учреждение, заказавшее специальный рейс, в течение месяца обязано указать на сайте обоснование такого выбора и расходы на перелет. Таким образом будет обеспечена прозрачность и информированность общества по данному вопросу, отмечает Госканцелярия. Также этими поправками предусмотрено отменить возможность получения надбавки к суточным командировочным выплатам.