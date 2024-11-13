Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs

Как изменится состав коалиции после принятия бюджета: об этом нужно спрашивать у партий, считает Ринкевич

Редакция PRESS 13 ноября, 2024 14:12

Новости Латвии 0 комментариев

president.lv/ Ilmārs Znotiņš

Вопрос о стабильности правящей коалиции следует задать формирующим ее партиям, заявил в среду на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Латвии Эдгар Ринкевич.

На вопрос о возможных изменениях в составе коалиции после принятия государственного бюджета на следующий год Ринкевич ответил, что только представленным в парламенте политическим силам известно, каким образом сотрудничать и как работать.

Президент подчеркнул, что это определено Конституцией и вопрос следовало бы задать самим партиям, а президент участвует в этом процессе лишь в определенном порядке и в определенное время.

Как сообщалось, в сентябре Сейм отклонил запрошенную оппозицией отставку министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные") в связи с неспособностью министра решать проблемы. За отставку Бришкенса проголосовали 43 депутата, против были 48. Против выражения недоверия голосовали только коалиционные фракции - "Прогрессивные", "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян.

На прошлой неделе депутаты парламентской фракции "Объединенного списка" призвали премьер-министра Силиню сменить министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные"). Заслушав министра, депутаты фракции выразили мнение, что Спрудс не смог признать факта о предоставлении ложной и противоречивой информации по делу упавшего в Гайгалаве российского боевого беспилотника.

Силиня, в свою очередь, выразила мнение, что коалиция способна принимать решения по госбюджету и стабильна. Политик довольна действующей коалицией и не видит рисков для ее дальнейшего существования.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала: Силиня выступила на форуме

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала, заявила в среду премьер-министр Эвика Силиня на форуме "Инициатива государственных инновационных предприятий".

Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала, заявила в среду премьер-министр Эвика Силиня на форуме "Инициатива государственных инновационных предприятий".

Читать

Не платишь налоги — не имеешь права ругать страну: глава СГД жестко прошлась по участникам теневой экономики

Важно 14:01

Важно 0 комментариев

В подкасте “Piķis un ģēvelis!” глава Службы госдоходов (СГД) Байба Шмите-Роке отметила, что в теневой экономике виноваты не только жители Латвии, но и сотрудники государственных органов, политики и правительство, которые принимают решения о расходовании государственных средств.

В подкасте “Piķis un ģēvelis!” глава Службы госдоходов (СГД) Байба Шмите-Роке отметила, что в теневой экономике виноваты не только жители Латвии, но и сотрудники государственных органов, политики и правительство, которые принимают решения о расходовании государственных средств.

Читать

Взрытый асфальт, куски арматуры и заторы: что творится на мосту Земитана и не только (ФОТО)

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В Риге уже полным ходом идут работы по реконструкции моста Йорга Земитана. Строители решительно взялись за дело, а жители столицы уже ощутили на себе перемены - стоя в пробках, став невольными свидетелями хода ремонтных работ. Ведь вместо трех полос в каждую сторону на одной из главных транспортных артерий осталось по одной, а посреди моста взрыт асфальт и торчит арматура. И если на Земитанском мосту полным ходом идет ремонт, то в каком состоянии остальные "проблемные" мосты столицы?

В Риге уже полным ходом идут работы по реконструкции моста Йорга Земитана. Строители решительно взялись за дело, а жители столицы уже ощутили на себе перемены - стоя в пробках, став невольными свидетелями хода ремонтных работ. Ведь вместо трех полос в каждую сторону на одной из главных транспортных артерий осталось по одной, а посреди моста взрыт асфальт и торчит арматура. И если на Земитанском мосту полным ходом идет ремонт, то в каком состоянии остальные "проблемные" мосты столицы?

Читать

Эксперт не исключает, что Латвии придется платить пенсии, увеличивая госдолг

Новости Латвии 13:48

Новости Латвии 0 комментариев

О потенциальных изменениях пенсионной системы звучит много идей, в том числе о том, чтобы позволить присоединяться ко 2-му пенсионному уровню добровольно (а не в обязательном порядке), за несколько лет до выхода на пенсию предоставить жителям выбор оставить накопление на 2-м пенсионном уровне или перевести на 1-й, переводить накопления 2-го уровня на 3-й уровень и т.п.

О потенциальных изменениях пенсионной системы звучит много идей, в том числе о том, чтобы позволить присоединяться ко 2-му пенсионному уровню добровольно (а не в обязательном порядке), за несколько лет до выхода на пенсию предоставить жителям выбор оставить накопление на 2-м пенсионном уровне или перевести на 1-й, переводить накопления 2-го уровня на 3-й уровень и т.п.

Читать

Rīgas siltums пожертвует тепло посольству Украины и «Дому Украины»

Новости Латвии 13:32

Новости Латвии 0 комментариев

Компания "Rīgas siltums" планирует в этом зимнем сезоне не требовать платы за отопление от посольства Украины и "Дома Украины в Латвии".

Компания "Rīgas siltums" планирует в этом зимнем сезоне не требовать платы за отопление от посольства Украины и "Дома Украины в Латвии".

Читать

Министерство образования предлагает сократить количество централизованных экзаменов в школах

Важно 13:12

Важно 0 комментариев

Министерство образования и науки (МОН) предлагает сократить количество централизованных экзаменов в основной и средней школе, прозвучало в среду в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Министерство образования и науки (МОН) предлагает сократить количество централизованных экзаменов в основной и средней школе, прозвучало в среду в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Читать