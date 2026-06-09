Кабмин одобрил соглашение с Украиной по дронам и ПВО

Во вторник правительство приняло к сведению представленный министерством доклад об этом проекте соглашения и о том, что проект подпишет премьер-министр.

Минобороны информирует бюджетно-финансовую комиссию Сейма и комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции о подготовленном к подписанию проекте соглашения.

Как сообщалось, соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования на существующие и потенциальные угрозы.

Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала и осуществлять другие совместные действия по сотрудничеству в сфере обороны.

В качестве первоначальных приоритетов сотрудничества выделены пять сфер. Во-первых, планируется обмен опытом по боевым беспилотным летательным аппаратам, системам дальнего удара, морским и другим беспилотным системам. Во-вторых, передача знаний будет происходить в сфере средств противовоздушной обороны, включая дроны-перехватчики, системы радиоэлектронной борьбы и другие решения.

Кроме того, сотрудничество будет охватывать сенсорные системы, системы разведки, раннего предупреждения и целеуказания. В качестве четвертой области сотрудничества выделен обмен знаниями о системах управления полем боя, а в качестве пятой - сотрудничество в совершенствовании оперативных доктрин и учебных процессов, а также в применении возможностей сотрудничества и интеграции, в том числе в сотрудничестве с Центром компетенции по автономным системам и дислоцированными в Латвии силами НАТО.

Для укрепления взаимной безопасности стороны в соответствии с национальным законодательством об экспортном контроле рассмотрят возможность передачи технологий, компонентов и сопутствующих материалов путем выдачи необходимых разрешений, включая экспортные лицензии. Это может включать передачу или совместное использование прав интеллектуальной собственности, если это применимо и если обе стороны договорились об этом, например, в совместных проектах по исследованиям, разработке и производству.

Проект соглашения предусматривает, что стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности, чтобы повысить устойчивость, готовность и оперативные возможности каждой из сторон.

Такое сотрудничество будет включать, в частности, обмен опытом, передовыми практиками и технической информацией, совместные тренинги, учения и программы по наращиванию потенциала, консультативную помощь и институциональную поддержку.

Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения.

Проект соглашения предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборонных решений в Украине и Латвии.

Также предусмотрено, что стороны будут сотрудничать в восстановлении и развитии связанной с обороной инфраструктуры в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов.

Как отмечает Минобороны, Украина готова помочь Латвии, делясь оперативным опытом и выводами, которые силы безопасности и обороны Украины получили в войне с Россией, в частности, в области предотвращения морских угроз, воздушной и ракетной обороны, а также в ведении боевых действий с использованием технологий, включая беспилотные системы, противодронные системы, радиоэлектронную борьбу и смежные области.

По просьбе Латвии и с соблюдением внутреннего законодательства каждой из сторон украинских специалистов можно будет направлять в Латвию для проведения аналитических оценок, руководства тренингами и учениями, обмена оперативным опытом и оказания помощи в разработке или пересмотре доктрин, процедур и передовых практик, предусматривает проект соглашения.

Проектом соглашения также предусмотрено, что стороны рассмотрят возможность отправки своих сил на территорию другой стороны, если это будет возможно в зависимости от хода войны.

Стороны проведут консультации для создания инвестиционных рамок, которые будут способствовать интеграции их оборонных промышленностей. Такие рамки могут включать создание совместных инструментов оборонных инвестиций, совместные предприятия, платформы поддержки инноваций, механизмы страхования инвестиций и долгосрочные системы закупок для обеспечения реализации крупномасштабных проектов.

Предполагается, что конкретные формы сотрудничества, проекты и условия в соответствии с настоящим соглашением будут определены в последующих имплементационных соглашениях или договоренностях. Такие соглашения или договоренности будут реализовываться должным образом уполномоченными органами сторон.

Предполагается, что соглашение вступит в силу в момент его подписания обеими сторонами и будет действовать в течение десяти лет. Срок действия соглашения будет автоматически продлеваться на последующие десятилетние периоды, если только одна из сторон до дня продления письменно не уведомит другую сторону по дипломатическим каналам о своем намерении не продлевать его.