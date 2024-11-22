К Жданок применен статус подозреваемой. В её брюссельской квартире прошёл обыск

В СГБ также подтвердили, что к Жданок применен статус подозреваемой по уголовному процессу о возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами. В СГБ не сообщили, по какой статье Уголовного закона применен этот статус и применена ли мера пресечения.

Как сообщалось, в июле СГБ провела следственные действия в Латвии на объектах, связанных со Жданок. Процессуальные действия были проведены на двух объектах, и в их ходе изъяты носители данных, записи и документы. В настоящее время служба приступила к анализу изъятых материалов.

Уголовно-процессуальные действия в отношении Жданок проводились в рамках уголовного процесса, начатого в феврале этого года по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Ранее СГБ сообщила, что анализирует информацию о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами в период с 2005 по 2013 год.

До 2016 года латвийское законодательство не предусматривало уголовной ответственности за содействие иностранному государству или иностранной организации в действиях против латвийского государства, поэтому опубликованная в СМИ информация о периоде с 2005 по 2013 год не квалифицируется как преступление, хотя, по мнению СГБ, такие действия и представляли угрозу.

Как сообщил центр журналистских расследований "Re:Baltica", утечка электронной переписки показала, что Жданок как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками российской Федеральной службы безопасности и просила деньги на организацию различных мероприятий. Сама Жданок отрицает сотрудничество с российскими спецслужбами.

