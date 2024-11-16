К выборам в Рижскую думу больше избирательных участков откроют в торговых центрах и меньше — в школах

Число участков, по сравнению с прошедшими в нынешнем году выборами в Европарламент, не изменится - их по-прежнему будет 158. Однако изменится их размещение.

В частности, несколько участков будут расположены в торговых центрах, в том числе новые участки откроются в ТЦ Olimpija, Dole, Akropole Rīga, Stockmann, Ozols, Akropole Alfa.

Голосовать можно будет и в ТЦ Mols, Galleria Rīga, Origo, Domina Shopping, Sky & More, где были избирательные участки и на выборах в Европарламент.

Зато в некоторых местах участков не будет: например, в Рижском Доме конгрессов, в Рижской центральной основной художественно-ремесленной школе, во Французском лицее и т.д.

Окончательное решение должно быть принято на заседании Рижской думы.

Выборы в самоуправления в Латвии состоятся в первую субботу июня 2025 года.